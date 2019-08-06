Була прив’язана до коня: на Харківщині трагічно загинула 14-річна дівчинка

У суботу, 3 серпня, у селі Безлюдівка знайшли тіло 14-річної мешканки селища Слобожанське (Харківський район, Харківська область). Воно було прив’язане до коня.

Як повідомила пресслужба поліції Харківської області, труп виявили на лузі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Попередньо встановлено, що коні місцевих мешканців перебували на безлюдівському пасовищі, а дівчинка вирішила без дозволу напоїти одного з них.

Кінь Пізнавайка

Вона прив’язала себе мотузкою за талію до тварини, а кінь злякався чужої людини і понісся, потягнувши дитину лугом. Через деякий час тварину вдалося заспокоїти, проте дівчинка від отриманих травм померла на місті.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівненській області в піщаному кар'єрі загинула десятирічна дитина. Тіло хлопчика знайшли через три години пошуків.

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