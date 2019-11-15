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15 листопада • оновлено в 19:11
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Була не задекларована: чиновнику черкаської мерії вночі понівечили автівку

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У Черкасах серед ночі невідомі розбили й намагались підпалити Lexus начальника управління муніципальної інспекції Станіслава Коломійця.

Повідомлення про спробу підпалу чиновник отримав о 4-й ранку 15 листопада. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

В автівці розбите лобове скло, пошкоджена обшивка, капот і праве крило. Пакет із горючою сумішшю кинули до салону, панель приладів трохи підгоріла, проте вогонь не встиг охопити всю машину.

Станіславу Коломійцю намагались спалити "Лексус"

Станіславу Коломійцю намагались спалити "Лексус"

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"Мені це не вперше. Я пережив кілька замахів, минулого року мені вщент спалили машину. У мене хороша "школа", і подібні речі вже давно не лякають. Це своєрідний азарт, стимул, мотивація... Чесно кажучи, я б більше здивувався, якби мою автівку не чіпали," – написав головний муніципальний інспектор Черкас.

Чиновник зазначає: перші підпал помітили сусіди. Вони й викликали поліцію. Однак заяву до правоохоронних органів не писав. Переконує, що не хоче завдавати зайвого клопоту поліцейським, адже камер відеоспостереження у дворі, де стався інцидент, немає.

Була не задекларована: чиновнику черкаської мерії вночі понівечили автівку

Facebook / Станіслав Коломієць

Коломієць натякає: постраждав, імовірно, за свою професійну діяльність. На посаду начальника муніципальної інспекції він призначений кілька тижнів тому. За цей час демонтував 8 незаконних МАФІв у Черкасах і вимагав провести демонтаж ще кількох десятків.

Пошкоджений "Лексус" не внесений в декларацію Станіслава Коломійця, яку він подавав перед прийомом на роботу до Черкаської міської ради. Його родиною задекларовані лише два автомобілі: BMW X5, придбаний в лізинг, і ToyotaCamry 2017 року випуску.

Коломійці декларують два автомобілі

Коломійці декларують два автомобілі

До того, як оголосити боротьбу з черкаськими МАФами, Коломієць балотувався до Верховної Ради та Київської міської ради, був помічником нардепа від Радикальної партії Ляшка Ігоря Мосійчука.

До слова, в Черкасах це вже не перший випадок пошкоджень автівок місцевих чиновників чи депутатів. Два місяці тому секретарю міської ради Ярославу Нищику спалили автомобіль, який стояв у дворі багатоповерхового будинку. Вже за кілька тижнів він придбав собі вживаний кросовер із США.

У 2016 році намагалися підпалити автомобіль депутата міської ради Івана Сухарькова. Сценарій – аналогічний тому, що сталось із автівкою Станіслава Коломійця: розбите скло і пляшка з займистою сумішшю, закинута в салон.

Як писав OBOZREVATEL, влада у Черкасах укладає угоди з підрядниками з низкою кримінальних справ. Вони нині встеляють одну з площ міста плиткою за завищеними цінами.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
чиновники авто декларація
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