БукВаш: росіянам в мережі помстилися за вбивство 298 людей

Після оприлюдненої заяви Міжнародної слідчої групи про те, що зенітно-ракетний комплекс "Бук" в 2014 році на окупований Донбас доставила 53 бригада Міноборони Росії, користувачі Twitter запустили тег #БукВаш по аналооогіі, як після анексії Криму окупанти іспольховалі свой хештег # КримНаш.

З таким хештогом, більшість користувачів висвітлює інформацію про причетність Росії до катастрофи МН17.

"У 2014 росіяни активно писали хештег # КримНаш, в 2018 вся світова спільнота пише їм у відповідь - #БУКваш. Закликаю всіх людей доброї волі долучатися до цього флешмобу!" - написав волонтер, один із засновників InformNapalm Роман Бурко.

У 2014 росіяни активно писали хештег # КримНаш , в 2018 вся світова спільнота пише їм у відповідь - # БУКваш . Закликаю всіх людей доброї волі долучатися до цього флешмобу! - Roman Burko (@newsburko) May 27, 2018

Флешмоб підхопили відразу ж сотні користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило , що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів , що вже обчислені причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту і пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС, а Австралія і Нідерланди звинуватили країну в трагедії.