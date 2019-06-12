ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Бухущий у ср*ку!" В Черкасах прокурор влаштував дебош і намагався помочитися на дівчат. Відео

117.9тЧитати матеріал російською

Заступник голови прокуратури Черкаської області Юрій Ковтун влаштував дебош у ресторані Черкас. Він розмахував зброєю, ліз у бійку і намагався помочитися на дівчат.

Інцидент трапився в ресторані "Тарас Бульба" ще 7 червня, проте відомо про це стало лише тепер. Відео опублікував на своїй сторінці у Facebook лідер черкаського Національного корпусу Дмитро Кухарчук.

Новини
Прокурор із репертуаром від ''Шансон'' йде в Раду від партії Зеленського

"Очманілі від безкарності, бухущі в ср*ку прокурори ледь не повбивали відвідувачів Черкаського ресторану. У Барбаша, начальника відділу процесуального керівництва з кримінальних справ ДБР прокуратури Черкаської області – день народження. На відео він тримає Ковтуна, заступника голови прокуратури області Овчаренка, який у п’яному угарі рветься в бій", – пояснив відео Кухарчук.

За його словами, у прокурора вдалося забрати пістолет.

"Я поки не отримав відео, де це чмо, діставши свій статевий орган, намагається помочитися на дівчат, але це справа часу. Це виродки, які повинні стояти на варті громадського порядку і розслідувати справи проти злочинців", – додав Кухарчук і закликав народ зібратися біля обласної прокуратури, щоб вимагати відставки Ковтуна й Овчаренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах 25 березня двоє студентів побили співробітника прокуратури в місцевому пабі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Дмитро Кухарчук
Місце
УкраїнаЧеркаси
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
285
31
Смішно
8
Цікаво
109
Сумно
39
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Никубовичь Платон
Никубовичь Платон
Прокуроры Дуркаины-это кино нужно показывать!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Болсуновская Алла
Болсуновская Алла
Моя иcкpенняя блaгодapность тoмy, ктo показал мне этoт прeкраcный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/c1s3c2m Прoстo пpойдя oпрос полyчила почти полугoдовую заpплaтy)) Пользуйтесь, пока еcть возможность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Комарова Елена
Комарова Елена
Oгpoмноe спаcи6о тoму, ктo покaзал мнe чудо-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/21a0fq Пpостo прoйдя пpocтoй oпpос полyчила почти пoлугoдoвую зaрплатy)) Пользуйтеcь, пoка еще есть возможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel