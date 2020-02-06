Будують бліндажі й підтягують міномети: терористи "оселилися" в цивільних будинках на Донбасі

Терористи на Донбасі пішли на нову підлість проти Об’єднаних сил – вони починають облаштовувати собі нові позиції, використовуючи для цього будинки місцевих мешканців.

Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільно центру з контролю і координації сторін, з посиланням на дані місії ОБСЄ. Відповідний пост розміщено на сторінці ООС у Facebook.

"3 лютого БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував нещодавно збудований підземний бліндаж біля будинку на східно-північний схід від н. п. Соснівське (непідконтрольний уряду, 78 км на південь від Донецька), – йдеться у повідомленні.

Терористи облаштовують нові позиції на Донбасі

Водночас безпілотник зафіксував, що у тому ж населеному пункті члени збройних формувань РФ використовували щонайменше 6 інших цивільних будинків.

Зокрема, біля декількох із них були припарковані автомобілі й військові вантажівки. Окрім цього, БПЛА також виявив 1 бронетранспортер та 1 буксируваний міномет.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що своїми діями збройні формування Російської Федерації грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права", – заявили в українській стороні СЦКК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська на Донбасі зі ще більшою силою обстрілюють позиції Об'єднаних сил, а також населені пункти. Водночас вони продовжують стягувати нову техніку до лінії розмежування і влаштовувати провокації для ЗСУ.

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