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"Будуть висіти триколори й прапори СРСР": Прилєпін заговорив про "ХНР" і "ОНР" в Україні

2.3тЧитати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах окупантів Донбасу, заявив, що Одеса і Харків нібито миттєво можуть перетворитися на подобу терористичних "Л/ДНР".

Для цього необхідні лише сприятливі умови та підтримка Росії, зазначив він під час виступу в МХАТі, запис якого опублікований на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

"Комсомольська правда"

"Гіпотетично уявімо уві сні якомусь, що раптом одного разу Одеса прокидається, і там висить який-небудь триколор або червоний прапор над адміністрацією. І кажуть, що: "Хлопці, там зайшли якісь "ввічливі люди". За моїми відчуттями, те ж саме в Харкові буде. Там просто протягом двох годин самі одесити, харків'яни зберуть усіх "правосеків", усіх виродків, самі притягнуть їх до адміністрацій. І станеться це дуже швидко. І триколори та червоні радянські прапори, які звідкись узялися, висітимуть уже на 90% балконів і вікон. Просто це відбудеться стрімко", – загрозливо висловився письменник-терорист.

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Він заявив, що в названих містах нібито є дуже великий потенціал для підтримки окупантів колаборантами. Наприклад, у Харкові він "нарахував" 300 тисяч сепаратистів.

"Згадайте Харків, де до 300 тисяч осіб виходило на антиукраїнські мітинги! Це просто аномальна кількість людей. Вони що, кудись поділися? Люди залякані, їм складно зараз проявлятися. Не треба ніякого партизанського руху, якщо ми туди не рухаємося. У мене ніяких претензій до цих людей немає через те, що вони не повстали. Навіщо повставати? Не треба. Треба сидіти чекати свого часу. Накопичувати ненависть. Потім знадобиться", – самовпевнено підсумував Прилєпін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявив, що в майбутньому Росія нібито повністю поглине тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Також він висловив упевненість у тому, що половина України нібито готова зустрічати російських окупантів із квітами. Свої неадекватні висновки Прилєпін заснував на підсумках голосування в першому турі виборів президента жителів одного з населених пунктів Донбасу.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Что ж,влажные мечты этого додика лишний раз подтверждают слова командира УПА Василия Кука-"переговоры с оккупантами не должны длиться дольше автоматной очереди.".Что касательно Одессы-добро пожаловать сепары в Дом профсоюзов.Он ждет вас,пидерастов.
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