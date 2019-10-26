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26 жовтня • оновлено в 20:16
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"Будуть вибивати!" Озброєні "нелегали" в Золотому пішли проти Зеленського: відео

15.9т Читати матеріал російською

Озброєні люди у військовій формі, з якими в Золотому спілкувався президент України Володимир Зеленський, поставили йому жорсткий ультиматум.

Так, ексбоєць "Азова", а нині глава політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області Денис Янтар опублікував в Facebook відеозвернення.

Він заявив, що має інформацію про те, що добровольців нібито "вибиватимуть" з Золотого, оскільки вони зривають розведення військ в селищі.

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"Ми знаємо, що ми на своїй землі, ми знаємо, що ми нікуди не підемо, а там хай роблять, як знають! Ми точно знаємо, що ми на своєму місці!" - сказав він.

'Будуть вибивати!' Озброєні 'нелегали' в Золотому пішли проти Зеленського: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський підвів підсумки дводенного візиту в прифронтове селище Золоте. Від місцевих жителів він дізнався, що на околиці селища в приватному будинку оселилася група озброєних людей. З ними Зеленський напередодні провів жорстку розмову, що викликала ажіотаж серед українців.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ваша земля ? А давно ли ? Земля и могилой может стать и тоже вашей !
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3
3
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Помнится когда они "жестко ответили США" по поводу включения Aзова в список терр0ристических организаций, они там блеяли что полк Азов входит в состав ВСУ и подчиняется главнокомандующему. А в соседней ветке пресс-служба ВСУ заявила что Зеленский мол общался с добровольцами, которые в состав ВСУ не входят. Бардак однако)
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5
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Мир Миру
Мир Миру
Хлопці зірвали маску з Зеленського і ВЖЕ змусили відкрити другий конверт "Бери відповідальність на себе".
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4
2
Ш. Олег
Ш. Олег
Мир Миру, що Ви кажете! Зеленський вже вiдкрив другий конверт? Тодi Петру Олексiйовичу самий час вiдкривати третiй. :)
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