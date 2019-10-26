'Будуть вибивати!' Озброєні 'нелегали' в Золотому пішли проти Зеленського: відео

Озброєні люди у військовій формі, з якими в Золотому спілкувався президент України Володимир Зеленський, поставили йому жорсткий ультиматум.

Так, ексбоєць "Азова", а нині глава політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області Денис Янтар опублікував в Facebook відеозвернення.

Він заявив, що має інформацію про те, що добровольців нібито "вибиватимуть" з Золотого, оскільки вони зривають розведення військ в селищі.

"Ми знаємо, що ми на своїй землі, ми знаємо, що ми нікуди не підемо, а там хай роблять, як знають! Ми точно знаємо, що ми на своєму місці!" - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський підвів підсумки дводенного візиту в прифронтове селище Золоте. Від місцевих жителів він дізнався, що на околиці селища в приватному будинку оселилася група озброєних людей. З ними Зеленський напередодні провів жорстку розмову, що викликала ажіотаж серед українців.

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