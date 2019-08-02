Будуть покарані? Матіос розкрив відповідь України на паспорти РФ на Донбасі

Прокуратура ідентифікувала більшість жителів окупованих районів Донбасу, які отримали паспорти Росії.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив головний військові прокурор Анатолій Матіос, зазначивши, що таких громадян налічується понад 13 тисяч.

"У нас є повна картина, нами зараз в процесі слідства встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, в частині Донецької та Луганської областей – це великі цифри. На даний момент ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб – значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування", – розповів він.

Матіос зазначив, що деякі особи, які звернулися за російськими паспортами, вже були допитані під час перетину КПВВ на Донбасі. За його словами, дії слідчих є абсолютно законними.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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