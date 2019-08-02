Будуть покарані? Матіос розкрив відповідь України на паспорти РФ на Донбасі

Прокуратура ідентифікувала більшість жителів окупованих районів Донбасу, які отримали паспорти Росії.
Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив головний військові прокурор Анатолій Матіос, зазначивши, що таких громадян налічується понад 13 тисяч.
"У нас є повна картина, нами зараз в процесі слідства встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, в частині Донецької та Луганської областей – це великі цифри. На даний момент ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб – значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування", – розповів він.
Матіос зазначив, що деякі особи, які звернулися за російськими паспортами, вже були допитані під час перетину КПВВ на Донбасі. За його словами, дії слідчих є абсолютно законними.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін в кінці квітня підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
15 червня стало відомо, що Росія видала перші паспорти жителям окупованого нею Донбасу. Їх отримали 60 осіб в Ростовській області.
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