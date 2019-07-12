"Завжди захищатиму Україну": нацгвардієць виступив із останнім словом у суді Італії

Нацгвардієць Віталій Марків, якого звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році, виголосив останнє слово в суді.

Засідання пройшло в італійському місті Павія. Про це повідомляє "Громадське". Тривало воно протягом декількох хвилин.

Марків заявив, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і завжди захищатиме Україну. Після останнього слова українця суд пішов до кімнати для нарад. Вирок мають винести після 14-ї години.

На засіданні суду були присутні представники діаспори і посадові особи, а також мати українського воїна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Улітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

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