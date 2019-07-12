Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Завжди захищатиму Україну": нацгвардієць виступив із останнім словом у суді Італії

3.9т Читати матеріал російською

Нацгвардієць Віталій Марків, якого звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році, виголосив останнє слово в суді.

Засідання пройшло в італійському місті Павія. Про це повідомляє "Громадське". Тривало воно протягом декількох хвилин.

Новини
Арешт українського нацгвардійця в Італії: у справі з'явилися нові деталі

Марків заявив, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і завжди захищатиме Україну. Після останнього слова українця суд пішов до кімнати для нарад. Вирок мають винести після 14-ї години.

На засіданні суду були присутні представники діаспори і посадові особи, а також мати українського воїна.

"Завжди захищатиму Україну": нацгвардієць виступив із останнім словом у суді Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Улітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Арешт Марківа в Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Арешт Марківа в Італії
Особа
Віталій Марків
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel