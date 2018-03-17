Будівництво Кримського моста: експерти розповіли, що чекає півострів

Будівництво окупантами Кримського моста не вплине на зниження цін на півострові.

Про це пише "Крим.Реалії", посилаючись на кримських підприємців, які дуже недовірливо ставляться до оптимістичних заяв про те, що запуск моста призведе до економічної стабілізації, а деякі навіть очікують планомірного підвищення цін.

"Особисто я не вірю, що в Криму взагалі, а тим більше істотно, знизяться ціни на продукти. Оплата переправи - це була і є лише одна складова підвищеної ціни на товари, що ввозяться в Крим. Нікуди не дінеться відстань до Криму, важкі кримські дороги після моста й інші нюанси, пов'язані з постачанням продуктів у Крим", - заявив бізнесмен Олег Зубков.

Ялтинська підприємниця Венера Дувалідіс очікує, що життя в Криму з кожним роком ставатиме все дорожчим, і міст тільки ускладнить життя рядового кримчанина.

"З часом усі нездатні вижити поїдуть із півострова, вже багато хто виїжджає. Поки півострів під санкціями, поки до нас не можуть зайти ніякі великі компанії, що мають активи за кордоном, не бачити нам покращень", - вважає вона.

"Середній клас знищено: люди в місті або на межі виживання, або безсовісно багаті. Нам не міст у першу чергу був потрібен, а міцна рука, здатна навести порядок у Криму", - заявила Дувалідіс.

Підприємниця із Судака Наталія Кириченко також не бачить перспектив зниження цін у зв'язку із запуском моста.

"Сам по собі міст не вирішить товарного дефіциту в Криму. Грамотна політика підтримки кримських виробників - тільки це допоможе наповнити Крим якісними недорогими продуктами. Завозити дешевий імпортний неліквід я не бачу сенсу", - впевнена вона.

Як писав "Обозреватель", раніше російський учений розповів, що Кримський міст не можна будувати, оскільки це призведе до трагедії.