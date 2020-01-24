Будинок Разумкову і 1,5 млн євро за "Слугу народу": скільки вимагають за "посаду у владі"

В Україні бум скандалів із купівлею та продажем посад. В одному з останніх відомих випадків – родич чиновника Мін'юсту торгував постами начальників колоній.

Про те, скільки готові викласти охочі стати службовцями й депутатами, як жителю Одеської області вдалося отримати вакантне місце через "друга президента" та чи справді за схемами стоять шахраї, а не представники влади – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Начальник зони – $20 тис.

Родича чиновника Мін'юсту спіймали на продажі посади начальника виправної колонії. За $20 тис. він обіцяв допомогти з призначенням на вакантне місце. "Покупцеві" пояснив, що частину цієї суми потрібно буде передати співробітникам Мін'юсту, які ухвалюють кадрові рішення. І після цього щасливчик керуватиме зоною в Черкаській області.

"Чоловіка, якому запропонували посаду за гроші, вибрали не випадково. Він чинний співробітник державної кримінально-виконавчої служби й міг розраховувати на підвищення. Але цей співробітник запідозрив, що такі рішення, ще й за гроші, просто так від людей з вулиці не ухвалюються", – розповіли нам у пресслужбі прокуратури Києва.

Продавця посади затримали в київському ресторані Прокуратура Києва

Шахрай, до речі, був не один, а з супутницею. Парочку затримали під час передачі грошей в одному з ресторанів Києва. Це 48-річний житель Київської області і 46-річна киянка. Вони ніде не працюють. До держслужби, кажуть у прокуратурі, стосунку не мають. А в СБУ з'ясували, що затриманий справді має близькі зв'язки із одним із високопоставлених чиновників Мін'юсту. Зараз силовики перевіряють інформацію про можливу причетність службовця до угоди.

Депутатський мандат продавав із в'язниці

Зважаючи на повідомлення правоохоронців, продаж високих посад в Україні поставили на потік. Цифри, які фігурують у справах, просто вражають. Наприклад, депутатський мандат у партії "Слуга народу" оцінили в 1,5 млн євро.

У цій історії підозрюваних двоє, обидва пенсіонери. Причому один із чоловіків, Василь О., вже попадався на подібному – восени він намагався продати посаду голови Вишгородської райадміністрації Київської області.

Затримання Василя О. facebook.com/president.gov.ua

"Зі своїх джерел він отримав інформацію, що заступник міського голови Вишгорода бере участь у конкурсі соціального проєкту LIFT. Мова про платформу для призначення нових людей у політику, яку презентувала команда Володимира Зеленського. "Посередник" запропонував чиновнику "вирішити питання" за $150 тис. Пояснив, що у нього хороші зв'язки в Офісі президента", – йдеться в рішенні суду.

Тоді оборудка не вдалася, "кадровика" заарештували. Уже із в'язниці Василь знайшов нову жертву – за 1,5 млн євро він запропонував панночці депутатський мандат від "Слуги народу". До того ж розмовляв із потенційною народною обраницею по Skype прямо із в'язниці. "Я зараз у Лондоні, тому на зустріч за першою половиною суми прийде мій помічник", – заявив "покупчині" чоловік.

Василь О. попросив за мандат у "Слузі народу" 1,5 млн євро

Йому загрожує покарання за статтею "Шахрайство". Але ми дізналися, що цей чоловік не з вулиці. По-перше, він справді був помічником нардепа-самовисуванців в Раді 4-го скликання. А у 2015-му вже як керівник громадської організації "Ми народ України" вітав киян із Днем міста. Відео й зараз можна подивитися на сторінці організації кума Володимира Путіна Віктора Медведчука "Український вибір".

Ще одна не менш гучна історія пов'язана з чинною співробітницею Офісу президента, 45-річною Світланою Кондзелею. 12 листопада детективи НАБУ затримали чиновницю (вона обіймала посаду директорки Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації ОП). Правоохоронці вважають, що Кондзеля разом із ексзаступницею міністра культури, 41-річною Вікторією Лісничою, продавали посаду члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Покупця жінки запевнили, що все повирішують, але це коштуватиме $300 тис. Половину потрібно дати вперед, перед співбесідою, а решту суми – після призначення.

Володимир З. справді працевлаштував колишнього чиновника СБУ

А ось "позаштатному раднику з особливих доручень" Володимира Зеленського, а насправді заступнику "Патріотичної партії України", 58-річному Володимиру З., навіть вдалося провернути призначення. Колишньому чиновнику з Одеської області він продав посаду заступника в одному з інститутів Національної академії аграрних наук. Натомість зажадав для своїх "кураторів" (це президент України, глава ВР, керівник Офісу президента і його заступник, а також віцепрем'єр-міністр) до березня 2020-го передати $250 тис. А спікеру Ради Дмитру Разумкову, уточнив "посередник", до кінця року потрібно ще й збудувати будинок за $1,5 млн.

Після "співбесіди" авантюрист зателефонував президенту Національної академії аграрних наук, представився заступником Андрія Богдана й запропонував вирішити питання з призначенням. І президент НААН погодився!

Шахрая все-таки затримали під час передачі грошей. У СБУ кажуть, що він торгував не однією посадою, а продавав місця навіть у правоохоронних органах. Але затримуватися, з огляду на все, в Україні не збирався – чоловік забронював квиток на літак, а влаштуватися запланував у російському місті Сочі.

Що стосується призначеного за гроші заступника директора Інституту, то у нього все гаразд. У грудні Павло П. як представник закладу приймав іспити у студентів Херсонського аграрного вишу.

Раніше правоохоронці затримували чотирьох "довірених осіб" Володимира Зеленського, які продавали керівні пости в "Укроборонпромі" – колишньому співробітнику "Укрспецекспорту" вони запропонували високу посаду за $570 тис.

"Подали приклад ручними призначеннями"

Аферисти швидко зорієнтувалися та зрозуміли, що за чинної влади можна непогано заробити на кейсі з купівлею-продажем посад, вважає колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.

"Диму без вогню не буває. Всі пам'ятають, що в ЗМІ неодноразово писали про продаж місць у "Слузі народу", і навіть називалися суми, за які можна було потрапити в список і отримати підтримку на мажоритарних округах. І ця інформація досі так ніким і не була спростована", – переконаний він.

Ця четвірка "продавала" керівну посаду в "Укроборонпромі" Facebook / Анатолій Матіос

І владі, додає, зараз буде дуже складно стримувати шахраїв, тому що нові політики не видаються чесними й порядними. А корупційні скандали, які постійно виникають, так чи інакше це підтверджують.

"А після того, як за продаж посад була затримана керівниця одного з департаментів Офісу президента, з'явилося ще більше впевненості, що таке може відбуватися. Адже вона не аферистка, і не просто людина з вулиці, яка щось комусь продає, як на ринку. Це посадовиця, яка, очевидно, розраховувала на те, що вона це зробить. А значить, такі факти за нинішньої влади мають місце", – уточнив політик.

Він нагадує, що нинішній уряд останнім часом здригають скандали, пов'язані з ручним керуванням під час проведення конкурсів на посади держслужбовців.

"І вже можна нарахувати з десяток конкурсів, які скасовували через кандидатів, під яких вони проводилися. Саме через те, що учасники не пройшли, а той чи інший чиновник на них розраховував", – говорить Розенко.

Прокуратура Києва

Йдеться про конкурси на посади держсекретаря Мінекономіки, керівників Держкіно і Держкомрелігії, Держекоінспекції. Там, за словами учасників, переможцями ставали не ті, кого хотіли призначити представники нової влади.

"Ми бачимо, що чесності й відкритості в теперішньому уряді немає, а значить, з'явилося прекрасне поле для шахраїв продавати посади. І прикладами, які подає нова влада, вони демонструють, що можуть з кимось домовитися, і вони можуть когось переконати і щось вирішити для людини", – пояснює політик.

І додає, що якщо людина платить шалені гроші, щоб виграти на мажоритарному окрузі, за проходження за партійним списком або за портфель чиновника, то вона, звісно ж, розраховує "відбити" свої вкладення.

"Народні обранці сподіваються повернути кошти на "лобіюванні", а держчиновники отримують доступ до ресурсів, тому почнуть заробляти на всіляких схемах. І всі ці розмови прем'єр-міністра про те, що прийшла команда, яка нічого не краде, а корупції у них немає, викликають, м'ягко кажучи, іронічні посмішки. А громадяни бачать, як щотижня відбувається скандал з арештом якогось посадовця. І це повністю руйнує міф про переможену корупцію", – вважає Розенко.

Зарплати в держслужбі – від 3 тис грн.

На офіційному сайті Нацагентства з питань держслужби зазначено, що у них зараз 2607 відкритих вакансій. Зарплати – від 3 тис. грн. У Києві, наприклад, шукають директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА на зарплату 10,9 тис. грн. В області – секретаря суду в Броварах на 3,5 тис. грн. А в секретаріат Кабміну підшукують глав Держслужби охорони культурної спадщини, Держагентства розвитку туризму і Агентства з питань мистецтв. Пропонують 24 тис. грн.

Свіжі вакансії для чиновників Нацагентство з питань державної служби

HR-менеджери говорять, що найчастіше високі посади чиновники знаходять через знайомства. А обзаводяться зв'язками у своїх структурах і на курсах з підвищення кваліфікації. Саме так і дізнаються про вакансії, що з'явилися. Також колишні чиновники стали затребувані для бізнесу. Ексслужбовців беруть на посади лобістів або GR-фахівців – співробітників зі зв'язків з органами державної влади, але в хорошому сенсі. Вони займаються оформленням дозвільних документів і лобіюють інтереси бізнесу в державі. Адже колишнім чиновникам вдається легше знаходити спільну мову зі своїми колегами.

"Початковий рівень заробітку лобістів – кілька тисяч доларів на місяць. Керівники GR-відділів отримують приблизно $7 тис., фахівці вищого розряду – орієнтовно $15 тис." – пишуть на сайтах із працевлаштування.

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