Будинок Гонтаревої згорів: у поліції озвучили версії

У поліції розглядають декілька версій загоряння дачного будинку ексглави Нацбанку України Валерії Гонтаревої, яке трапилося у ніч на 17 вересня під Києвом.

Серед інших версій – необережне поводження з вогнем або коротке замикання, повідомив представник поліції Київської області Микола Жукович "Громадському".

Правоохоронці також вказали деталі інциденту. За їхніми даними, охоронець будинку вночі почув сторонній шум, коли він вийшов на подвір'я, то побачив загоряння покрівлі.

"Під час перегляду записів із камер відеоспостереження виявлено, що приблизно о 03:00 невідомий, який зараз підозрюється в скоєнні підпалу, переліз через паркан домоволодіння. З травня будинок використовувався як дачний, до вересня цього року територія перебувала під охороною 6 працівників. На момент виникнення пожежі на місці був тільки один охоронець", – додали в поліції.

За вказаним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Інцидент прокоментував і голова МВС Арсен Аваков. Допис він опублікував у Twitter.

"Нічний підпал будинку Валерії Гонтаревої – недопустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це в момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто палій, він – ворог, який шкодить своїй державі. Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця", – заявив Аваков.

Нічний підпал будинку Гонтаревої - непріпустімій прояв крімінального тиску. Той, хто заступників и виконан це у момент Прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, ВІН - ворог, Який шкодить життя без державі.

Поліція розслідує Цю дело и доповіді всех зусіль для поиска злочинця. - Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва спалили автомобіль невістки Гонтаревої. Надзвичайна подія трапилася в ніч на 5 вересня.

До цього, в серпні, Гонтареву збило авто в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

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