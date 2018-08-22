"Будете відповідати": США пригрозили РФ через Сенцова

США стурбовані станом здоров'я українського режисера Олега Сенцова і закликали Росію негайно звільнити його та інших українських політв'язнів.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Державного департаменту Хізер Нойєрт від 21 серпня, в 100-й день голодування українця.

"США глибоко стурбовані погіршенням стану здоров'я Олега Сенцова, тому ми знову закликаємо Росію негайно звільнити його та інших незаконно ув'язнених українських громадян в РФ і Криму", - сказано у повідомленні.

У Вашингтоні висловили надію, що російська влада звільнить Сенцова, щоб не допустити трагедії, за яку "неминуче відповідатимуть посадовці".

"Зараз у Росії незаконно утримуються понад 60 українських політв'язнів. Ми повторюємо наш заклик: настав час для них - зокрема для Сенцова - повернутися додому", - підсумувала Нойєрт.

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії у місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше із закликом звільнити Сенцова до РФ звернулися Європейський Союз, Канада і Великобританія .