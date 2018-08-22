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"Будете відповідати": США пригрозили РФ через Сенцова

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США стурбовані станом здоров'я українського режисера Олега Сенцова і закликали Росію негайно звільнити його та інших українських політв'язнів.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Державного департаменту Хізер Нойєрт від 21 серпня, в 100-й день голодування українця.

"США глибоко стурбовані погіршенням стану здоров'я Олега Сенцова, тому ми знову закликаємо Росію негайно звільнити його та інших незаконно ув'язнених українських громадян в РФ і Криму", - сказано у повідомленні.

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У Вашингтоні висловили надію, що російська влада звільнить Сенцова, щоб не допустити трагедії, за яку "неминуче відповідатимуть посадовці".

"Зараз у Росії незаконно утримуються понад 60 українських політв'язнів. Ми повторюємо наш заклик: настав час для них - зокрема для Сенцова - повернутися додому", - підсумувала Нойєрт.

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії у місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше із закликом звільнити Сенцова до РФ звернулися Європейський Союз, Канада і Великобританія .

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктПорушення прав людини в РосіїУкраїнські політв'язні в РосіїСправа Олега Сенцова
Особи
Хізер НойертОлег Сенцов
Місце
США
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
За Савченко также просили и где она сейчас, которая также умирала от голода когда в России сидела.
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Кузнецов Вова
Кузнецов Вова
вы отвечайте за свое с 1944 года боже покарай сша и их подхалимов слава исусу
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