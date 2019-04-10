"Будемо заштовхувати в Україну": екс-ватажок "ДНР" раптово заговорив про "злив" Донбасу

Один з колишніх ватажків терористів "ДНР" Олександр Ходаковський не виключив, що тимчасово окуповані території Донбасу дійсно можуть повернутися в Україну за планом Віктора Медведчука.

Він заявив, що переговори про це нібито давно ведуться навіть у Кремлі. Свою думку творець батальйону бойовиків "Восток" виклав на особистій сторінці у Facebook.

"ДНР" Meduza

"У нас (в "ДНР". — Ред.) на всіх ключових посадах вже сидять люди, адаптовані під ідеї Медведчука, і тільки поки ворушаться залишки "чотирнадцятого року" — гучно заявляти про готовність злитися з Україною в любовному екстазі вони не зважуються, але нишком "робочі переговори" вже давно в розпалі. Лише питання часу. А ось час не за нас, на жаль. Були передумови, на які я потай сподівався, що в боротьбі за владу ця зграя (українські політики. — Ред.) вчепляться один одному в горлянки і ми зуміємо скористатися ситуацією. Але зараз бачу — не вчепляться", — написав Ходаковський.

Він також розповів, що президента Росії Володимира Путіна, якого Ходаковський називає "великим гарантом", нібито переконують у продуманості й контрольованості "елегантної схеми" Медведчука щодо Донбасу.

"Варто пам'ятати, що зараз ми Донбас за схемою Медведчука не просто в Україну будемо заштовхувати, а просто до рук американцям", — підсумував терорист.

У свою чергу, ще один відомий терорист "ДНР" Павло Губарєв вельми агресивно сприйняв ідею Медведчука і звинуватив його у брехні.

"По-перше, хто такий Медведчук, щоб пропонувати і обговорювати подібні плани? Яке відношення цей український політик має до" Л/ДНР"? Якого біса підданий іноземної держави береться міркувати про долю наших "республік"? По-друге, звідки у Медведчука дані про згоду "Л/ДНР" на його план? Він веде переговори з Пушиліним і Пасічником? Чи не занадто багато він бере на себе, видаючи свої фантазії за думку кількох мільйонів людей?" — написав він на своєму Telegram-каналі.

Губарєв додав, що у нього складається враження, що Медведчук "просто розігрує" доброго поліцейського", допомагаючи "злому" (жорстко налаштованій українській владі) хай там що затягти Донбас назад в Україну".

Злочинець вважає, що після початку війни на Донбасі окупанти нібито ні за що не погодяться покинути захоплені території.

"Тисячі росіян, що лежать в землі Донбасу, віддавали свої життя не для того, щоб сьогодні ми за посередництва таких, як Медведчук, обговорювали, на яких умовах нам повернутися в Україну. Ми відстояли свою незалежність зі зброєю в руках, і ніхто за нас не буде вирішувати, за яким планом нам жити. Якщо справа дійде до переговорів з Києвом, наша позиція буде жорсткою. І переговори будуть проходити без вашої участі, пане Медведчук", — загрозливо підсумував Губарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з міжнародних питань Іван Яковина заявив, що будь-який президент Росії, який прийде на зміну Володимиру Путіну, виведе війська з Донбасу і припинить підтримувати терористів "Л/ДНР". Також в оточенні президента РФ багато хто готовий віддати Крим заради зняття санкцій Заходу.

Зі свого боку боєць ООС, командир мінометної батареї 34-ї ОМБП з позивним "Серп" вважає, що військове звільнення Донбасу реальне протягом півроку, але це буде безглуздою операцією, оскільки жителі окупованих територій перебувають під кремлівською пропагандою і вірять у "фашизм" в Україні.

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