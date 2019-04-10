|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Будемо заштовхувати в Україну": екс-ватажок "ДНР" раптово заговорив про "злив" Донбасу

6.8тЧитати матеріал російською

Один з колишніх ватажків терористів "ДНР" Олександр Ходаковський не виключив, що тимчасово окуповані території Донбасу дійсно можуть повернутися в Україну за планом Віктора Медведчука.

Він заявив, що переговори про це нібито давно ведуться навіть у Кремлі. Свою думку творець батальйону бойовиків "Восток" виклав на особистій сторінці у Facebook.

"ДНР"

"ДНР"

Meduza

"У нас (в "ДНР". — Ред.) на всіх ключових посадах вже сидять люди, адаптовані під ідеї Медведчука, і тільки поки ворушаться залишки "чотирнадцятого року" — гучно заявляти про готовність злитися з Україною в любовному екстазі вони не зважуються, але нишком "робочі переговори" вже давно в розпалі. Лише питання часу. А ось час не за нас, на жаль. Були передумови, на які я потай сподівався, що в боротьбі за владу ця зграя (українські політики. — Ред.) вчепляться один одному в горлянки і ми зуміємо скористатися ситуацією. Але зараз бачу — не вчепляться", — написав Ходаковський.

Новини
"Труїти, як тарганів!" Тягнибок сказав, як повернути Крим і Донбас

Він також розповів, що президента Росії Володимира Путіна, якого Ходаковський називає "великим гарантом", нібито переконують у продуманості й контрольованості "елегантної схеми" Медведчука щодо Донбасу.

"Варто пам'ятати, що зараз ми Донбас за схемою Медведчука не просто в Україну будемо заштовхувати, а просто до рук американцям", — підсумував терорист.

У свою чергу, ще один відомий терорист "ДНР" Павло Губарєв вельми агресивно сприйняв ідею Медведчука і звинуватив його у брехні.

"По-перше, хто такий Медведчук, щоб пропонувати і обговорювати подібні плани? Яке відношення цей український політик має до" Л/ДНР"? Якого біса підданий іноземної держави береться міркувати про долю наших "республік"? По-друге, звідки у Медведчука дані про згоду "Л/ДНР" на його план? Він веде переговори з Пушиліним і Пасічником? Чи не занадто багато він бере на себе, видаючи свої фантазії за думку кількох мільйонів людей?" — написав він на своєму Telegram-каналі.

Губарєв додав, що у нього складається враження, що Медведчук "просто розігрує" доброго поліцейського", допомагаючи "злому" (жорстко налаштованій українській владі) хай там що затягти Донбас назад в Україну".

Злочинець вважає, що після початку війни на Донбасі окупанти нібито ні за що не погодяться покинути захоплені території.

Новини
''Росія втратила Україну": сербський терорист "ДНР" вибухнув новими заявами

"Тисячі росіян, що лежать в землі Донбасу, віддавали свої життя не для того, щоб сьогодні ми за посередництва таких, як Медведчук, обговорювали, на яких умовах нам повернутися в Україну. Ми відстояли свою незалежність зі зброєю в руках, і ніхто за нас не буде вирішувати, за яким планом нам жити. Якщо справа дійде до переговорів з Києвом, наша позиція буде жорсткою. І переговори будуть проходити без вашої участі, пане Медведчук", — загрозливо підсумував Губарєв.

Павло Губарєв

"Будемо заштовхувати в Україну": екс-ватажок "ДНР" раптово заговорив про "злив" Донбасу

"Будемо заштовхувати в Україну": екс-ватажок "ДНР" раптово заговорив про "злив" Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з міжнародних питань Іван Яковина заявив, що будь-який президент Росії, який прийде на зміну Володимиру Путіну, виведе війська з Донбасу і припинить підтримувати терористів "Л/ДНР". Також в оточенні президента РФ багато хто готовий віддати Крим заради зняття санкцій Заходу.

Зі свого боку боєць ООС, командир мінометної батареї 34-ї ОМБП з позивним "Серп" вважає, що військове звільнення Донбасу реальне протягом півроку, але це буде безглуздою операцією, оскільки жителі окупованих територій перебувають під кремлівською пропагандою і вірять у "фашизм" в Україні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олександр ХодаковськийПавло Губарєв
Місце
Україна
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
49
22
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валевич Борис
Валевич Борис
Такой кастрированный рашкой Донбасс Украина не возьмет с нагрузкой в виде старой и тупой ваты. Закрыть границу - вату через "фильтр", садистов повесить ну а рашки миллиарды долларов компенсации за разрушенную экономику
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Пока домбасятам хуево а будет ещё хуевище то это должно быть национальным празеиком за все в жизни нужно платить и никто не обязан востаеавливать ни каких предприятий на домбасяо просто возить людей и показывать что такое руссссссьуий мир и пускай живут в своей клоаки до скончание вримен такая плата за халяву нажались жрите дальше и в захлеб ублюдки
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки