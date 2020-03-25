"Будемо захищатися!" Директор "Курганського бройлера" розповів про рейдерський "наїзд"

На Харківщині птахофабрика "Курганський бройлер" стала об'єктом "наїзду" з боку групи людей, які представилися "Правим сектором". Чоловіки, одягнені в камуфляж, налякали жителів селища і намагалися відшукати "докази" протизаконної діяльності найбільшого виробника курятини на території східних областей України. Що це було – прагнення попередити можливі порушення чи пробний камінь перед наступною спробою рейдерського захоплення? OBOZREVATEL зібрав подробиці події.

Невелике селище П'ятигірське Балаклійського району Харківської області наприкінці минулого тижня розбурхала поява кількох машин, в яких знаходилися люди у військовому камуфляжі. Вони пів дня їздили по селищу, чим серйозно занепокоїли місцевих жителів.

Втім, приїхали ці люди не для пошуку сепаратистів або виявлення диверсантів. Їх метою було одне з найбільших підприємств з виробництва курячого м'яса у східній Україні – птахофабрика "Курганський бройлер", що забезпечує роботою понад 600 жителів Харківської області.

Першим незваних гостей помітив співробітник охорони "Курганського бройлера" Микола Блудов. Про те, що на території пометосховища підприємства знаходяться сторонні автомобілі, він відразу доповів начальству.

"Я відразу зателефонував своєму начальнику, розповів, що на пометосховищі – дві сторонні машини і якісь люди. Сам разом з начальником охорони поїхав туди – подивитися, що там та як. Коли ми під'їхали на місце, я запитав у цих хлопців (їх четверо було), що вони там роблять. А вони відразу почали наїжджати на мене за те, що я звернувся до них російською мовою. Говорили, що я підтримую Путіна та іншу єресь ..." – розповів Микола Якович.

Впродовж якогось часу, згадує Блудов, розмова тривала на підвищених тонах. Втім, навіть після того, як емоції трохи охололи, ні Миколі Яковичу, ні його колезі так і не вдалося домогтися від невідомих відповіді на питання, хто вони і навіщо приїхали на підприємство.

"На питання, хто вони і навіщо приїхали, ці люди спочатку відповідали, що вони – "громадяни України". Після уточнили: ми, мовляв, екологи з" Правого сектора ". Говорили, що до них зверталися зі скаргами люди з селища – нібито їм сильно заважає сморід від пометосховища. Я заперечив, що це пометосховище існує тут стільки ж, скільки сама фабрика – з 1974 року. Воно розташоване на відстані трьох кілометрів від селища, так що запах люди можуть відчувати хіба що в спеку, коли сильний вітер. Та й загалом, будь-яке сільгоспвиробництво не може похвалитися приємними запахами – така вже особливість цієї галузі", – розповів Блудов.

Ні заяв від обурених запахом від птахофабрики людей, ні документів, що посвідчують особистості, незвані гості так і не показали. Не назвали навіть прізвищ. Але пообіцяли заїхати до директора "Курганського бройлера", щоб прояснити мету свого приїзду і суть претензій, що виникли у них до підприємства. Як показали подальші події – збрехали.

З пометосховища, де люди, які назвалися представниками "Правого сектора" зробили кілька фотографій, вони вирушили на очисні споруди, які "Курганський бройлер" орендує у селищної ради.

"Як мені розповідали очевидці, вони там якийсь час лазили по кущах і канавах. Щось шукали. Мабуть, їм хтось сказав, що ми на пометосховище або на очисні вивозимо падіж птиці. Ось вони там копирсалися, шукали. Нічого не знайшли, звичайно ж, оскільки наше підприємство вже багато років нічого подібного не робить. Весь свій падіж ми або вивозимо на переробні підприємства, або збуваємо місцевим бізнесменам, які його використовують для розведення опаришів для риболовлі та вирощування риби. Поки вони там щось вишукували, я чекав їх в офісі. Адже вони присягалися, що заїдуть. Чи не дочекався", – пояснив директор "Курганського бройлера" Андрій Свиридкін.

Відразу з очисних споруд невідомі вирушили до селищної ради. Там то вони і наробили особливого галасу – адже спілкувалися з головою П'ятигорського селищної ради прямо на вулиці, у центрі селища, де одягнених у камуфляж чоловіків і помітили багато жителів П'ятигірського.

"Вона з ними на вулиці розмовляла. Підтвердила, що до "Курганського бройлера" жодних претензій у селища немає. Що запах від пометосховища до житлових будинків не доноситься. Що за час її роботи на посаді селищного голови не надходила жодна скарга від мешканців з приводу "Курганського бройлера". Що стверджувати інше – м'яко кажучи, неправда... Але вони, наскільки мені відомо, навіть їй не показали ніяких документів або заяв, не навели жодних конкретних фактів, які пояснювали би їх приїзд. Більше того, незважаючи на всі зусилля, вони так і не знайшли нікого, хто б погодився брехати про те, як сильно заважає жителям селища "Курганський бройлер", – розповіла заступник директора підприємства Людмила Шиманович.

Охорона "Курганського бройлера" зафіксувала номери машин, які приїжджали на об'єкти підприємства. Судячи з номерів, одна з них зареєстрована в Харкові, друга – в місті Мерефа Харківського району Харківської області.

"Ми вже знаємо прізвища цих людей. Знаємо їх номери телефонів. І зараз намагаємося з'ясувати, на кого вони працюють і хто їм платить зарплату. Так ми зрозуміємо, хто їх сюди прислав. Чи ця пригода сталася з ініціативи когось із наших конкурентів. Чи то ці люди прикривалися "Правим сектором", чи то вони банально займаються рейдерством або вимаганням", – заявив директор "Курганського бройлера" Андрій Свиридкін.

З огляду на те, що за кілька днів до цього інциденту "Курганський бройлер" став мішенню інформаційного удару з боку колишнього директора підприємства Олексія Таранова, версія з замовним характером візиту невідомих "активістів" виглядає цілком виправданою. Тим більше, що виступ Таранова у ЗМІ, який містить перекручені факти і брехливі звинувачення, в "Курганському бройлері" інакше ніж спланованою кампанією пояснити не можуть.

У будь-якому випадку, ким би не виявилися незвані гості, у "Курганському бройлері" мають намір під час наступного їх візиту викликати поліцію. Запевняють: будуть захищатися від подібних інформаційних і фізичних наїздів, використовуючи весь доступний арсенал законних способів. І докладуть усіх зусиль, щоб встановити як особистості незваних гостей, так і реальні мотиви їх дій.

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