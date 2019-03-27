"Буде ядерна війна": Україні озвучили сумний прогноз щодо Криму

Україна зможе повернути контроль над Кримом лише тоді, коли Росія сама віддасть півострів.

Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, передає "Апостроф". За його словами, незважаючи на обіцянки кандидатів у президенти повернути Крим у найближчі роки, це неможливо.

"Про декілька років, тим паче кілька місяців - не йдеться. Цим навіть не пахне. Я давно вже говорив, що Крим повернеться у наступному 1954 році, тобто коли Росія сама його віддасть", — вважає він.

"З тим угрупованням, яке зараз перебуває у Криму, ні Україна, ні НАТО не будуть воювати, тому що там уже розміщена ядерна зброя. Воювати із цим угрупованням - це значить початок ядерної війни. Ніхто цього не робитиме. Треба було з самого початку не віддавати Крим", — заявив Сунгуровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк розповів, як Росію змусять повернути Крим. При цьому він зазначав особливу роль НАТО.

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