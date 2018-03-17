Буде тільки гірше: експерт розповів, у що Росія перетворила Крим

За чотири роки окупації Росією в Криму істотно впав рівень життя, адже країна-агресор розглядає півострів виключно як територію своєї військової бази.

У зв'язку з цим окупаційна "влада" всіляко погіршує життя корінних українців, що живуть в Криму, і витісняє їх для заселення на захоплену територію жителів Росії. Про це йдеться в блозі кримського економіста, переселенця, експерта благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Юрія Смілянського на "Обозревателе".

За його словами, на півострові продовжують рости ціни і тарифи, падає рівень реальних заробітних плат і пенсій. На додачу до всього вбита медицина, а освіту перетворено на інструмент мілітаризації свідомості.

"Як наслідок, падає якість життя - падають споживчі можливості громадян України, які опинилися в окупації. Все більше і більше у них виникає проблем з робочими місцями, вони продовжують скорочуватися, з одного боку. А з іншого боку, навіть ті, які створюються, створюються в основному для іммігрантів з материкової частини Росії. Саме для них окупанти визначають пріоритет в наданні робочих місць. А також місць в дитячих садах, шкільних класах", - розповідає експерт.

Не менш серйозною проблемою, за словами Смілянського, є скорочення обсягу виробництва. Незначні сплески, якими періодично хваляться окупанти, залежать лише від погодних умов (наприклад, високий урожай зернових в 2017 році).

"Поглиблюються проблеми з водопостачанням прісною водою, і мова вже йде не про промислове її використання, а про питання забезпечення побутових потреб населення, особливо страждають такі регіони, як Керч, Судак, Євпаторія, північні регіони: Джанкой, Красноперекопськ, Армянськ і так далі" , - додає він.

Також експерт звертає увагу на те, що окупаційна "влада" продовжує знищення кримської екології, в першу чергу, за рахунок хижацького видобутку природних ресурсів. Йдеться і про розробку кримських гір з видобутку щебню, і про видобуток піску, слідом за яким розмиваються і знищуються кримські пляжі, і про обміління річок і водойм через перекидання з них прісної води в інші райони Криму, і про нерегульоване викачування прісноводних підземних горизонтів, що призводить до погіршення якості ґрунтів.

"Тому ситуація має загальну тенденцію протягом усіх чотирьох років в розвитку від поганого до ще гіршого. Окупанти для досягнення поставлених перед собою цілей продовжують репресувати громадян України, які опинилися в окупації. Такий розвиток подій буде тривати і надалі", - підсумував Смілянський .

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в ефірі радіо "Крим. Реалії" житель півострова розповів, що люди там чекають і вірять в те, що їх земля повернеться до складу України.