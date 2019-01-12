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Буде сидіти: суд суворо покарав чоловіка, який осквернив прапор України

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Житель Кривого Рогу Євген Колесников на три роки і один місяць сяде до в'язниці за наругу над державним прапором України в 2017 році.

Такий вирок йому виніс суд Дніпра, пише krivbass.city.

Чоловік подав апеляцію, але його клопотання суд не задовольнив. Як виявилося, у Колесникова, який зірвав і помочився на український прапор, раніше була судимість, яку він не погасив.

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Таким чином, житель Кривого Рогу проведе у в'язниці два роки за осквернення державного символу, а також рік за крадіжку, покарання за яку у нього було умовним.

Буде сидіти: суд суворо покарав чоловіка, який осквернив прапор України

krivbass.city

Буде сидіти: суд суворо покарав чоловіка, який осквернив прапор України

krivbass.city

Буде сидіти: суд суворо покарав чоловіка, який осквернив прапор України

krivbass.city

Буде сидіти: суд суворо покарав чоловіка, який осквернив прапор України

krivbass.city

Як повідомляв OBOZREVATEL, в закладі "Pizza Veterano" в Києві один з відвідувачів вчинив наругу над прапором України.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
прапор України
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А теперь включаем фантазию ... Сколько будет сидеть в тюрьме РФ "пан" Парасюк, со всей ВРУ, которую он представлял. Когда он срывал флаг на территории Российского посольств ...
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Файбер Моня
Файбер Моня
Наказание для криворожанина совершенно неадекватное! Три года за сорванный флаг, это слишком! Максимум наказания в цивилизованной стране за такое "преступление", это штраф и исправительные работы. Ещё одно проявление нацизма в нашей украинской юстиции!
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