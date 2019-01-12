Буде сидіти: суд суворо покарав чоловіка, який осквернив прапор України

Житель Кривого Рогу Євген Колесников на три роки і один місяць сяде до в'язниці за наругу над державним прапором України в 2017 році.

Такий вирок йому виніс суд Дніпра, пише krivbass.city.

Чоловік подав апеляцію, але його клопотання суд не задовольнив. Як виявилося, у Колесникова, який зірвав і помочився на український прапор, раніше була судимість, яку він не погасив.

Таким чином, житель Кривого Рогу проведе у в'язниці два роки за осквернення державного символу, а також рік за крадіжку, покарання за яку у нього було умовним.

krivbass.city

krivbass.city

krivbass.city

krivbass.city

Як повідомляв OBOZREVATEL, в закладі "Pizza Veterano" в Києві один з відвідувачів вчинив наругу над прапором України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!