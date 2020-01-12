Буде мініСРСР: з'ясувався хитрий план Путіна з поглинання Білорусі

Росія почала активну фазу поглинання Білорусі, яка вже незворотна. Формально вона залишить сусідню державу нібито незалежною, але всі стратегічні галузі перейдуть під її тотальний контроль.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив військовий експерт, блогер Олексій Арестович. Він нагадав, що серія договорів про союзну державу була підписана між Москвою і Мінськом ще в кінці 90-х років ХХ століття. Але з 2017 року Кремль запустив незворотний процес, який перейшов в активну фазу.

"Захід-2017" – навчання були. Я писав, що російські війська залишаться в Білорусі. Але вони там залишилися дуже цікаво: ніби як вийшли, але тут же нові зайшли назад на навчання, просто крутяться цілий рік навчання. Це не постійна присутність, але постійно близько десяти тисяч російських військ там стирчить", – пояснив він, як Кремлю вдається здійснювати пасивну окупацію.

"Росія не просто поглинає Білорусь, а вирішує загальну стратегічну зовнішню задачу – відновлення СРСР, мініСРСР, а друге завдання – залишити Путіна при владі. Батька Олександр Григорович Лукашенко втратив ресурси для опору, хоча їх і так було дуже небагато. Білорусь розм'якшують вже років 16-18, і, так чи інакше, вона буде поглинена", – вважає експерт.

Відповідаючи на питання про те, чи не викличе такий розвиток подій масові протести в Білорусі, Арестович відповів, що в цьому Москві допоможе її хитрість.

Лукашенко і Путін МК

"Я думаю, якщо росіяни не ідіоти, вони зроблять все по-розумному. Вони залишать Білорусь формально незалежною державою. Просто з'явиться наддержавна надбудова, яка буде дедалі більше інтегруватися: спільні збройні сили, спільна зовнішня політика, спільна політика і так далі. Просто все менше звучатиме білоруської мови. Білорусь ніколи не оголосять федеральним округом Росії. Прискіпуватися буде особливо ні до чого, але технічно, де-факто, це буде злиття і поглинання", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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