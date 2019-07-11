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"Буде хаос і руїни!" Озвучений сценарій щодо повернення Криму

5.2т Читати матеріал російською

Варіант із поступовим ослабленням Російської Федерації і її відходом із Криму цілком реальний.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін, зазначивши, що сценарій повернення окупованого півострова передбачає декілька стадій.

"Це абсолютно реальний шлях, але тут все одно повинна бути велика військова складова. Перше – це можливість протидіяти ескалації російської агресії, чи готові ми до цього. Друге – можливість протидіяти диверсіям і провокаціям, які здійснюються росіянами. У нас вже був кричущий випадок, так званий "Керченський інцидент", коли росіяни захопили три судна ВМС України", – підкреслив він.

Ілюстрація

Ілюстрація "Крим – Україна"

ATR

"А чи готові ми стріляти у відповідь, коли по нас стріляють росіяни? Як виявилося, ні. Чи готові ми хоча б затопити судна, щоб не дісталися ворогові? Як виявилося, ні. Чи готові ми хоча б знищити секретну документацію на цих суднах? Як виявилося, ні", – констатував Бабін.

Він вважає, що основне завдання українських військових – запобігти ескалації з боку Росії і бути готовими до того, щоб увійти до Криму після відходу звідти російських військ.

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"Основне завдання військових на сьогодні – цьому запобігти, зробити так, щоб росіяни навіть не думали про це. А в подальшому, коли ситуація призведе до необхідності евакуації росіян, вони в Криму не залишать і цвяха в стінці. Там буде хаос, руїни, диверсії, провокації, спроби міжнаціональної ескалації, міжетнічної конфронтації. Тому операції з деокупації Криму в такому форматі – не активних бойових дій із росіянами, а ефективного контролю над власною територією – повинні, звичайно, бути", – зазначив експредставник президента України в АРК.

Він запропонував уявити, що завтра виникає якийсь глобальний конфлікт із Російською Федерацією, і вона йде з Криму.

"Чи можемо ми цього очікувати? А чи могли ми в 1989 році очікувати розпаду СРСР? Тобто все може бути, але ми абсолютно не готові до цього. Військова складова потрібна, тому що, коли у нас її немає, з нами розмовляють, як із танцюристом, у якого ноги відрізані по коліно", – підсумував Бабін.

Раніше лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив OBOZREVATEL, що соціологічним опитуванням, які проводяться в Росії і демонструють зниження оцінки росіян факту анексії Криму, не слід довіряти.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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