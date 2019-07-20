"Буде гра вдовгу": міжнародник дав прогноз щодо екстрадиції Фірташа

Український олігарх Дмитро Фірташ буде екстрадований з Австрії до США, незважаючи на спроби затягнути судовий процес.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Експерт також вважає, що справа проти олігарха негативно позначиться на іміджі України.

"Я думаю, Фірташа врешті решт екстрадують. Є затягування часу, апеляції. З боку США буде гра вдовгу, певна справедливість. Ми дізнаємося купу деталей його багаторічної "діяльності" в Україні та за її межами", – заявив Бєлєсков.

"Але є тут один негативний момент. Коли це все буде, коли над ним буде суд у США, це створює негативний фон для України. ЗМІ США знову будуть тиражувати, що Україна – це місце, де корупція, де все погано", – пояснив він.

За словами експерта, складається неоднозначна ситуація: "З одного боку, буде справедливість. А з іншого боку – суто медійно, якщо візьмемо американського громадянина, буде потік інформації, пов'язаний з судовим розслідуванням, він знову подумає – ага, ми їм знову допомагаємо, а у них все одно погано".

"Треба буде більше працювати українській дипломатії у США, щоб пояснити, що далеко не все так погано, перебивати негатив, який буде використовуватися і Російською Федерацією в інформаційних кампаніях", – додав він.

Дмитро Фірташ news.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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