"Буде гра вдовгу": міжнародник дав прогноз щодо екстрадиції Фірташа

Український олігарх Дмитро Фірташ буде екстрадований з Австрії до США, незважаючи на спроби затягнути судовий процес.
Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Експерт також вважає, що справа проти олігарха негативно позначиться на іміджі України.
"Я думаю, Фірташа врешті решт екстрадують. Є затягування часу, апеляції. З боку США буде гра вдовгу, певна справедливість. Ми дізнаємося купу деталей його багаторічної "діяльності" в Україні та за її межами", – заявив Бєлєсков.
"Але є тут один негативний момент. Коли це все буде, коли над ним буде суд у США, це створює негативний фон для України. ЗМІ США знову будуть тиражувати, що Україна – це місце, де корупція, де все погано", – пояснив він.
За словами експерта, складається неоднозначна ситуація: "З одного боку, буде справедливість. А з іншого боку – суто медійно, якщо візьмемо американського громадянина, буде потік інформації, пов'язаний з судовим розслідуванням, він знову подумає – ага, ми їм знову допомагаємо, а у них все одно погано".
"Треба буде більше працювати українській дипломатії у США, щоб пояснити, що далеко не все так погано, перебивати негатив, який буде використовуватися і Російською Федерацією в інформаційних кампаніях", – додав він.
Дмитро Фірташ
news.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив в екстрадиції українського олігарха в Іспанію.
Фірташа звинувачували у хабарі в розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Олігарх заперечує звинувачення проти нього.
Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Також юристи бізнесмена заявили, що їхнього клієнта нібито взагалі не звинувачували у США.
25 червня 2019 року Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.
Пізніше стало відомо, що якщо його екстрадують у США, то олігархові загрожує там понад 80 років в'язниці з конфіскацією майна.
16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер ухвалив остаточне рішення про екстрадицію у США Фірташа. Його адвокати звернулися щодо відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Тому екстрадиції не буде, поки не з'явиться нове рішення суду в цій справі.
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