"Залишилося 1,5 місяці": Путіну пообіцяли жорстку відповідь за українських моряків

У президента РФ Володимира Путіна залишилося приблизно 1,5 місяці, щоб звільнити захоплених у полон українських моряків.

В іншому випадку Росії загрожують нові, ще більш жорсткі санкції. Про це заявив в ефірі ObozTV адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов.

Він нагадав, що після двох резолюцій ПАРЄ та рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тепер і Парламентська асамблея ОБСЄ визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

За словами Полозова, справа може дійти до відповідної резолюції Генеральної асамблеї ООН.

"Якщо Росія не буде виконувати рішення трибуналу ще якийсь час, то я не виключаю, що питання може бути винесено на розгляд Генеральної асамблеї ООН", – зазначив він.

"Сподіваюся, що до цього не дійде. І питання звільнення моряків буде вирішено швидше", – додав адвокат.

За його прогнозами, чергове посилення тиску на РФ відбудеться, якщо моряків не звільнять до осені.

"Якщо протягом найближчих місяця-півтора, до кінця відпусток, питання не вирішиться, то з новим циклом політичної роботи, з осені, ці рішення і будуть ухвалюватися", – повідомив він.

Зокрема, уточнив Полозов, мова йде про ухвалення нового пакету санкцій проти РФ.

"Далі будуть вже рішення суверенних держав – США, Євросоюзу, Канади – з приводу введення санкцій. Нагадаю, перший пакет санкцій у зв'язку з Керченським інцидентом було запроваджено в березні – ще до того, як Міжнародний трибунал ухвалив своє рішення. Ніщо не заважає ввести другий пакет, набагато серйозніший і більш жорсткий", – наголосив Полозов.

Юрист припустив, що західні лідери дозволили Путіну взяти невелику "паузу".

"Думаю, ця пауза обумовлена тим, що після переговорів Путіна з Трампом та іншими лідерами в Осаці (на саміті G20. – Ред.) йому дали невеличкий "часовий відрізок", щоб виправити цю ситуацію. Якщо вони не побачать виправлення, то, вочевидь, варто очікувати посилення тиску", – спрогнозував він.

Письменниця Аліса Ганієва на одиночному пікеті біля будівлі Лефортовського суду (січень 2019) @MBKhMedia

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