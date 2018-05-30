"Будь я проклятий!" Друг Бабченко звалив на себе провину в трагедії

Журналіст і близький друг убитого Аркадія Бабченка Айдер Муждабаев заявив, що це він переконав його залишитися в Україні.

Таке зізнання він зробив на своїй сторінці у Facebook. "Я не можу нічого писати і нічого лайкати. Вибачте. Залишитися в Україні Аркадія переконав я. Будь я проклятий", - заявив він.

При цьому колеги Бабченка закликали всіх очевидців або людей, які володіють будь-якою інформацією, поділитися даними.

"Упевнений, ви вже знаєте що вбили Бабченка. Ми з колегами ідентифікуємо камери спостереження у цьому районі. Микільсько-Слобідська 6/2 і далі на всі боки - на масив і в метро. Якщо у вас є камера, яка дивиться на дорогу, на двір, ви знаєте людей, у яких вони є в магазинах і т.п. - напишіть мені", - написав у Facebook журналіст Денис Бігус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист-криміналіст Анна Маляр впевнена, що працювали професіонали. За її словами, Бабченка могли покликати вийти на вулицю.