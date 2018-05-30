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"Будь я проклятий!" Друг Бабченко звалив на себе провину в трагедії

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Журналіст і близький друг убитого Аркадія Бабченка Айдер Муждабаев заявив, що це він переконав його залишитися в Україні.

Таке зізнання він зробив на своїй сторінці у Facebook. "Я не можу нічого писати і нічого лайкати. Вибачте. Залишитися в Україні Аркадія переконав я. Будь я проклятий", - заявив він.

При цьому колеги Бабченка закликали всіх очевидців або людей, які володіють будь-якою інформацією, поділитися даними.

"Упевнений, ви вже знаєте що вбили Бабченка. Ми з колегами ідентифікуємо камери спостереження у цьому районі. Микільсько-Слобідська 6/2 і далі на всі боки - на масив і в метро. Якщо у вас є камера, яка дивиться на дорогу, на двір, ви знаєте людей, у яких вони є в магазинах і т.п. - напишіть мені", - написав у Facebook журналіст Денис Бігус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист-криміналіст Анна Маляр впевнена, що працювали професіонали. За її словами, Бабченка могли покликати вийти на вулицю.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Айдер МуждабаевАркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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