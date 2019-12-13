"Брудна мова": мати Шеремета відреагувала на сенсаційний прорив у розслідуванні

Мати вбитого журналіста Павла Шеремета Людмила Станіславівна відреагувала на сенсаційний прорив у розслідуванні вбивства сина.

Про свої враження від брифінгу вона розповіла "Стране". Жінка наголосила, що не хоче, аби були покарані невинуваті люди.

"Це виконавці... Винні вони чи ні, про це тільки суд уже зможе сказати. А про замовників взагалі не йшлося. Тому не знаю... Я, звісно, бажаю, щоб і силові структури, і президент все ж таки показали українському народу, що вони здатні захистити кожного українця від свавілля. А те, що я почула... Я ніби доторкнулась до чогось огидного. Така брудна мова", – сказала вона.

Жінка мала на увазі записи розмов підозрюваних.

"І ці люди ж працювали десь із кимось. Таке у мене огидне відчуття, що є взагалі такі люди. Я не пов'язую це зі своїм сином, бо немає доказів поки що жодних. Це повинні вирішувати правоохоронні органи", – наголосила мати Шеремета.

При цьому вона наголосила, що провину затриманих має визначити суд.

"Головне, щоб їх ці докази задовольняли. Але найстрашніше – щоб не постраждали невинуваті люди. Мені це не байдуже. Я вдячна президенту, що він почав все ж таки проводити і закінчити це розслідування, і що він сам присутній при цьому. І що цей процес відкритий для громадськості, журналістів. За це Зеленському великий респект", – підсумувала мати журналіста.

У справі про вбивство Павла Шеремета відбувся прорив Наш Киев

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділом рентгенографії; працює у центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугар.

Їм висунуте звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість крадіжки дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли піти на це для дестабілізації ситуації і відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство вказує, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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