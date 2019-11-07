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7 листопада • оновлено в 21:29
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Броньований автомобіль не зупинить кілера – охоронець

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Пересування в броньованих автомобілях не є стовідсотковою гарантією захисту життя. Є чимало прикладів, коли ліквідували бізнесменів, які перебували в таких авто.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив директор охоронної компанії "Антикілер" Микола Зборщик, коментуючи замах на російсько-українського бізнесмена Ігоря Сала.

Mercedes, до даху якого кілер "приліпив" вибуховий пристрій

Mercedes, до даху якого кілер "приліпив" вибуховий пристрій

Нацполіція

"Деякі броньовані автівки спокійно витримують обстріл iз різної стрілецької зброї і навіть із гранатомета. Але у них також є вразливі місця, чим і скористався кілер під час замаху на Сала", – розповів Микола Зборщик.

Він уточнив, що одним із найслабших місць у броньованих автомобілях є дах. І додав, що за фото Mercedes Ігоря Сала, який постраждав від вибуху, не зовсім зрозуміло – це було заводське бронювання або ж доопрацювання автомобіля в якомусь спеціалізованому ательє (так зване кустарне бронювання).

"Крім можливості суто фізичного руйнування захисних матеріалів могутнішою зброєю, ніж було розраховано конструкцією, або вищою силою заряду, зустрічаються і помилки в розробці конструкції та встановлення захисних матеріалів у місцях і способах їх кріплення. Цим якраз часто грішать ательє, які допрацьовують, бронюють транспортні засоби", – вважає директор охоронної компанії.

Однак броньований автомобіль значно знижує ризики і, по факту, це одна з обов'язкових умов якісного забезпечення особистої безпеки, вважає охоронець. "Замах на Ігоря Сала також яскравий цьому приклад: не було б бронезахисту – загинули б усі, хто перебував в автомобілі", – додав він.

Броньований автомобіль

Броньований автомобіль

Охоронець акцентував увагу на тому, що броньовані автомобілі не є 100% гарантією захисту – важливий цілий комплекс заходів. "На пострадянському просторі досить прикладів, коли ліквідували бізнесменів, які перебували в таких авто", – додав Микола Зборщик.

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Ексклюзив Замах на Сало в Києві Кримінал Вибухи в Києві
Особа
Микола Зборщик
Місце
Україна
Теги
вбивство вибух
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