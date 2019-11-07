Броньований автомобіль не зупинить кілера – охоронець

Пересування в броньованих автомобілях не є стовідсотковою гарантією захисту життя. Є чимало прикладів, коли ліквідували бізнесменів, які перебували в таких авто.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив директор охоронної компанії "Антикілер" Микола Зборщик, коментуючи замах на російсько-українського бізнесмена Ігоря Сала.

Mercedes, до даху якого кілер "приліпив" вибуховий пристрій Нацполіція

"Деякі броньовані автівки спокійно витримують обстріл iз різної стрілецької зброї і навіть із гранатомета. Але у них також є вразливі місця, чим і скористався кілер під час замаху на Сала", – розповів Микола Зборщик.

Він уточнив, що одним із найслабших місць у броньованих автомобілях є дах. І додав, що за фото Mercedes Ігоря Сала, який постраждав від вибуху, не зовсім зрозуміло – це було заводське бронювання або ж доопрацювання автомобіля в якомусь спеціалізованому ательє (так зване кустарне бронювання).

"Крім можливості суто фізичного руйнування захисних матеріалів могутнішою зброєю, ніж було розраховано конструкцією, або вищою силою заряду, зустрічаються і помилки в розробці конструкції та встановлення захисних матеріалів у місцях і способах їх кріплення. Цим якраз часто грішать ательє, які допрацьовують, бронюють транспортні засоби", – вважає директор охоронної компанії.

Однак броньований автомобіль значно знижує ризики і, по факту, це одна з обов'язкових умов якісного забезпечення особистої безпеки, вважає охоронець. "Замах на Ігоря Сала також яскравий цьому приклад: не було б бронезахисту – загинули б усі, хто перебував в автомобілі", – додав він.

Броньований автомобіль

Охоронець акцентував увагу на тому, що броньовані автомобілі не є 100% гарантією захисту – важливий цілий комплекс заходів. "На пострадянському просторі досить прикладів, коли ліквідували бізнесменів, які перебували в таких авто", – додав Микола Зборщик.

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram