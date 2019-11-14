Браковані бронежилети для ЗСУ: ДБР розгромили за неправильну експертизу

Експертиза бронежилетів для Збройних сил України, довкола яких розгорівся корупційний скандал, була проведена не у відповідності з державним стандартом ДСТУ.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Про порушення стало відомо під час слухання в суді звинувачення начальника відділу розробки речового майна Головного управління Василя Саковця.

Йдеться про ДСТУ В 4103-2002, згідно з яким клас балістичного захисту бронежилета оцінюється в комплексі, а не кожен елемент окремо.

Браковані бронежилети: ДБР розгромили через експертизи Український мілітарний портал

За матеріалами справи, які були озвучені на судовому засіданні, експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС було поставлено ​​питання "Чи пробиваються елементи захисту в різних випадках?"

Примітно, що порушення помітно на відео, опублікованому директором ДБР Романом Трубою. На кадрах видно, що частини бронежилета без пластини, яку попередньо зняли, легко піддаються пробиванню кулями.

Український мілітарний портал

Бронежилети для ЗСУ: ДБР провело експертизу не за ДСТУ Український мілітарний портал

Бронежилети для ЗСУ: ДБР провело експертизу не за ДСТУ Український мілітарний портал

За доступними матеріалами справи, оприлюдненими під час слухання, експертиза перевіряла бронежилети саме поелементно, а не відповідно до класу ДСТУ всього виробу.

Також під час засідання прозвучала інформація, що згідно із протоколами вага бронежилета на випробуваннях становила 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилета Темп-М3М – близько 14 кг.

Відео, про яке йде мова, Труба опублікував 13 листопада, вказуючи на вразливість бронежилетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Співробітники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

Ще 3 військових взяли під варту. Одному призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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