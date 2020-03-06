На Донбасі в складі української армії несе службу відставний солдат британського війська Майкл Дженкінс.

Для "Радіо Свобода" іноземець розповів, що сам зважився вирушити в Україну своїм автомобілем, щоб допомогти в боротьбі з російською агресією.

Військовий розповів, що він перший валлієць, який несе службу в українській армії. По приїзду до Києва Дженкінс підписав дворічний контракт в підрозділі морських піхотинців.

Майкл Дженкінс Facebook Майкл Дженкінс

Боєць згадував, що коли тільки добирався до столиці, то був зачарований красою західних областей України. За його словами, він не міг уявити, що на сході країні йде жорстокий збройний конфлікт. При цьому він зазначав привітність українців, які допомагали йому в шляху.

Дженкінс як валлієць розповів, що Донбас має безпосередній зв'язок з його рідної частиною Сполученого Королівства – Уельсом. Адже валлійський підприємець Джон Хьюз, який працював на Донбасі в 1870 році і в честь якого свого часу було названо місто Юзівка – попередник сучасного Донецька.

Майкл Дженкінс Facebook Майкл Дженкінс

Зараз Дженкінс знаходиться на лікуванні, адже у нього виявили пухлину в районі грудей, і була проведена операція. Але повертатися додому Дженкінс не має наміру, поки не виконає свою бойову задачу на Донбасі.

"Росіяни знову перегруповуються на Донбасі ... Українські військові перебувають під великим тиском. І все повинно, очевидно, погіршитися перед тим, як настане поліпшення", – зазначив військовий.

За словами британця, війна на Донбасі схожа на Першу світову, коли обидві сторони конфлікту окопуються глибше і ведуть затяжну стрілянину. Він підкреслив, що стрілянину ведуть тільки російські окупаційні війська.

Майкл Дженкінс Facebook Майкл Дженкінс

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина українського захисника Володимира Мацько народила йому сина, поки боєць перебував на лікуванні після втрати ноги на Донбасі.

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