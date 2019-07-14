"Бригада 200": в мережу потрапило відео ліквідації групи терористів "Л/ДНР"

У мережу потрапило відео знищення на Донбасі чотирьох терористів "Л/ДНР", зняте з безпілотника.

Відповідний ролик виклав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). На відео терористи швидко біжать через поле до лісосмуги, проте їх накриває постріл артилерії ЗСУ.

"На одному з напрямків фронту відкрили пункт прийому особового складу окупантів у "200 бригаду". Чотири воїна "Дирляндіі" так швидко поспішали, щоб встигнути, і, нарешті, вони там. Причому всі і одразу, комісія пройдена", – пише Штефан.

voicesevas.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив дані про найманця терористів "Л/ДНР" з Узбекистану, якого ліквідували на Донбасі українські військові.

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