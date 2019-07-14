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"Бригада 200": в мережу потрапило відео ліквідації групи терористів "Л/ДНР"

145.8т Читати матеріал російською

У мережу потрапило відео знищення на Донбасі чотирьох терористів "Л/ДНР", зняте з безпілотника.

Відповідний ролик виклав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). На відео терористи швидко біжать через поле до лісосмуги, проте їх накриває постріл артилерії ЗСУ.

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"На одному з напрямків фронту відкрили пункт прийому особового складу окупантів у "200 бригаду". Чотири воїна "Дирляндіі" так швидко поспішали, щоб встигнути, і, нарешті, вони там. Причому всі і одразу, комісія пройдена", – пише Штефан.

У мережу потрапило відео ліквідації групи терористів "Л/ДНР"

voicesevas.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив дані про найманця терористів "Л/ДНР" з Узбекистану, якого ліквідували на Донбасі українські військові.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Всё просто. Понаехавшие со всех регионов безработные украинцы расстреливают жителей Донбасса отказавшихся надевать стринги.
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Ох как смачно зажмурили руснявых любителей ипотеки и прочих великоскрепных идиотов свидетелей пыни-ху..ла!
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Golan Sim
Golan Sim
Наш свиноарыець штырлиц показал стрим записанный на яворовском полигоне, где постоянно гибнут "воены света" во время пьянки или от "дружеских" обстрелов.. ))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Golan Sim, - та не...тут фсё чётко...пад Растовом станет меньше места...
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