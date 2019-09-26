"Бригада 200": на Донбасі вбили терориста "ДНР". Фото зрадника

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Артема Корнієнка. Захисники України убили його 25 вересня.
Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Характерно, що терорист значився у списках сайту "Миротворець". Він був уродженцем тимчасово окупованої Макіївки.
"200 бригада. 25.09.19 Корнієнко Артем сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав у пості про ліквідацію бойовика український військовий.
Терорист Артем Корнієнко
Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"
Повідомлення про ліквідацію терориста
Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"
Терорист Артем Корнієнко
Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"
Терорист Артем Корнієнко
Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"
Сторінка Корнієнка у соцмережі
Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві знайшли мертвою терористку Катерину Токаренко, яка воювала на боці терористів "ЛНР". Дівчина з Івано-Франківська була нагороджена бойовиками "медаллю за бойові заслуги".
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