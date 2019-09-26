"Бригада 200": на Донбасі вбили терориста "ДНР". Фото зрадника

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Артема Корнієнка. Захисники України убили його 25 вересня.

Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Характерно, що терорист значився у списках сайту "Миротворець". Він був уродженцем тимчасово окупованої Макіївки.

"200 бригада. 25.09.19 Корнієнко Артем сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав у пості про ліквідацію бойовика український військовий.

Терорист Артем Корнієнко Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Повідомлення про ліквідацію терориста Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Терорист Артем Корнієнко Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Терорист Артем Корнієнко Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Сторінка Корнієнка у соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві знайшли мертвою терористку Катерину Токаренко, яка воювала на боці терористів "ЛНР". Дівчина з Івано-Франківська була нагороджена бойовиками "медаллю за бойові заслуги".

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