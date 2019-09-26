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27 вересня • оновлено в 19:26
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"Бригада 200": на Донбасі вбили терориста "ДНР". Фото зрадника

10.4т Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Артема Корнієнка. Захисники України убили його 25 вересня.

Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Характерно, що терорист значився у списках сайту "Миротворець". Він був уродженцем тимчасово окупованої Макіївки.

"200 бригада. 25.09.19 Корнієнко Артем сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав у пості про ліквідацію бойовика український військовий.

Новини
На Донбасі вбили небезпечного терориста "Батю". Фото
Терорист Артем Корнієнко

Терорист Артем Корнієнко

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Повідомлення про ліквідацію терориста

Повідомлення про ліквідацію терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Терорист Артем Корнієнко

Терорист Артем Корнієнко

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Терорист Артем Корнієнко

Терорист Артем Корнієнко

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Сторінка Корнієнка у соцмережі

Сторінка Корнієнка у соцмережі

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві знайшли мертвою терористку Катерину Токаренко, яка воювала на боці терористів "ЛНР". Дівчина з Івано-Франківська була нагороджена бойовиками "медаллю за бойові заслуги".

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Так закончат все, кто выполняет приказы рашистского командования.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля ему стекловатой
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что прекращение войны политически-дипломатическим путём является главной целью для Украины
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