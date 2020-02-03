Брешуть, що воював: на Донбасі помер "поліцай-зрадник". Фото

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв.
Як повідомив Necro Mancer в Twitter, житель Донецька два дні не дожив до 38-річчя – помер від інсульту 1 лютого.
За даними блогера, "поліцай-зрадник", швидше за все, не брав участі в бойових діях.
Однак прихильники терористів продовжують нахабно брехати, що Руднєв "віддав життя в бою за свободу рідного краю".
На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв
twitter.com/666_mancer
На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв
twitter.com/666_mancer
На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв
twitter.com/666_mancer
Може хто в курсі, яким саме чином Саша # Руднєв ( https://t.co/L0NiLzsLgb ) нас покинув? Також цікавить, чи брав участь він в бойових діях або просто поліцай-зрадник? # помощьзала # груз200 # роа pic.twitter.com/ySdVN9zJ9B- Necro Mancer (@ 666_mancer) February 2, 2020
Як писав OBOZREVATEL, терористи Путіна на Донбасі прикриваються жінками і дітьми, оскільки бояться потужної відповіді українських військових.
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