На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв.

Як повідомив Necro Mancer в Twitter, житель Донецька два дні не дожив до 38-річчя – помер від інсульту 1 лютого.

За даними блогера, "поліцай-зрадник", швидше за все, не брав участі в бойових діях.

Однак прихильники терористів продовжують нахабно брехати, що Руднєв "віддав життя в бою за свободу рідного краю".

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв twitter.com/666_mancer

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв twitter.com/666_mancer

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв twitter.com/666_mancer

Як писав OBOZREVATEL, терористи Путіна на Донбасі прикриваються жінками і дітьми, оскільки бояться потужної відповіді українських військових.

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