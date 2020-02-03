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3 лютого • оновлено в 20:45
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Брешуть, що воював: на Донбасі помер "поліцай-зрадник". Фото

3.4т
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На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв.

Як повідомив Necro Mancer в Twitter, житель Донецька два дні не дожив до 38-річчя – помер від інсульту 1 лютого.

За даними блогера, "поліцай-зрадник", швидше за все, не брав участі в бойових діях.

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Однак прихильники терористів продовжують нахабно брехати, що Руднєв "віддав життя в бою за свободу рідного краю".

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв

twitter.com/666_mancer

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв

twitter.com/666_mancer

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв

На Донбасі помер зрадник України Олександр Руднєв

twitter.com/666_mancer

Як писав OBOZREVATEL, терористи Путіна на Донбасі прикриваються жінками і дітьми, оскільки бояться потужної відповіді українських військових.

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Автор
Кирило Лютий
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Golan Sim
Golan Sim
Хочу задать простой вопрос - а кого "предал" житель Донбасса? Опущенного нациста-кошкодава ба,ндеру? Дегенерата и убийцу парубия? Вора и афериста яйценюха? Или брехливого и продажного турчинова? А, догадался - кровавого упыря и олигарха пеци-опарыша!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Golan Sim, сиди на бутылке ровно,не кукарекай!
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