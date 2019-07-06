"Бреше, як сивий мерин": дочка Цемаха закотила істерику через спецоперацію СБУ

Дочка викраденого СБУ терориста "ДНР" Володимира Цемаха спростувала причетність батька до авіакатастрофи лайнера МН-17 на Донбасі.
Фрагмент її інтерв'ю оприлюднив блогер Necro Mancer в Twitter. "Досить істеричне інтерв'ю з дочкою Цемаха Мариною. Або вона взагалі не в темі, або бреше, як сивий мерин", - зазначив він.
За словами дівчини, Цемах "був звичайним ополченцем і стояв на блокпостах", а також нібито "ні на яких бойових позиціях він не був".
"Навіть шкільних знань з фізики і пари роликів з ютуба досить, щоб зрозуміти, хто причетний до цієї трагедії. І це не ополченці", - заявила вона, стверджуючи, що батько не володіє ніякою цінною інформацією про катастрофу.
Володимир Цемах
миротворець
Досить істеричне інтерв'ю з дочкою # Цемах 'а Мариною. Або вона взагалі не в темі, або бреше, як сивий мерин https://t.co/RVl5nMybDB # mh17 pic.twitter.com/4XLyxkWJ9B- Necro Mancer (@ 666_mancer) 6 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, доставлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду. Підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що в кінці червня українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.
Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
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