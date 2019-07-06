"Бреше, як сивий мерин": дочка Цемаха закотила істерику через спецоперацію СБУ

Дочка викраденого СБУ терориста "ДНР" Володимира Цемаха спростувала причетність батька до авіакатастрофи лайнера МН-17 на Донбасі.

Фрагмент її інтерв'ю оприлюднив блогер Necro Mancer в Twitter. "Досить істеричне інтерв'ю з дочкою Цемаха Мариною. Або вона взагалі не в темі, або бреше, як сивий мерин", - зазначив він.

За словами дівчини, Цемах "був звичайним ополченцем і стояв на блокпостах", а також нібито "ні на яких бойових позиціях він не був".

"Навіть шкільних знань з фізики і пари роликів з ютуба досить, щоб зрозуміти, хто причетний до цієї трагедії. І це не ополченці", - заявила вона, стверджуючи, що батько не володіє ніякою цінною інформацією про катастрофу.

Володимир Цемах миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, доставлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду. Підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що в кінці червня українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

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