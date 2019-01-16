Брав участь у захопленні Грузії: у мережі засвітився окупант із Росії

Російський військовий злочинець, який 10 років тому брав участь в окупації Грузії, сплив у соціальних мережах.

Фотосвідоцтва злочинів виявили волонтери Іnformnapalm. Так, свою участь в агресії підтвердив Стас Лещинський — військовослужбовець 417-го окремого розвідувального батальйону (в/ч 55034, пункт постійної дислокації — Ханкала, Чечня, ЮВО) зі складу 42-ї МСД ЗС РФ, який воював проти Грузії у 2008 році.

Стас Лещинський Іnformnapalm

"Участь 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ у нападі на Грузію — відомий факт, про це є інформація у відкритих джерелах. Лещинський Стас, 1982 (можливо 1983) року народження, родом із м. Верхня Салда Свердловської області РФ. Навчався у Верхньосалдинській школі №2 із 1989 по 1998 р. У 1998-1999 роках навчався у Верхньосалдинському авіаметалургійному коледжі. Проходив військову службу в декількох в/ч: 473-й окружний центр підготовки молодших спеціалістів для мотострілкових військ, в/ч 31612; 7-а танкова бригада, в/ч 89547; 417-й розвідувальний батальйон (в/ч 55034) 42-ї МСД, у якому служив із 2006 по 2008 рік, у 2-й розвідгрупі", — повідомляють волонтери.

Зазначається, що у своєму альбомі в соцмережі Лещинський опублікував фотографію, на якій російські військові зі зброєю у руках біля дорожнього покажчика Батумі (напис грузинською та англійською мовами). Підпис під фото — "У дорозі".

Ось ще одна фотографія колони в дорозі:

У коментарях до наступної фотографії Лещинський каже, що це "Південна Осетія", 2008 рік.

"Відповідно до Конвенції ООН 1968 року, термін давності не може бути застосовний до воєнних злочинів і злочинів проти людства. Тому, незважаючи на те, що з часу нападу Росії на Грузію пройшло 10 років, Міжнародний кримінальний суд розслідує справу про військові злочини і вбивства грузин у 2008 році в Цхінвальському регіоні (який після окупації росіяни назвали "Південною Осетією")", — нагадують волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ показали відео з ліквідованими терористами.

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