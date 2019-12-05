Брав участь у "російській весні": затриманого біля Криму путініста відпустили

Члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, який був затриманий на адмінкордоні з анексованим Кримом, відпустили після бесіди в СБУ.

Як повідомила 5 грудня спікерка СБУ Олена Гітлянська "Крим. Реалії", процесуального затримання не було.

"Ми його затримали, привезли на співбесіду, поспілкувалися і відпустили. Процесуально ми його не затримували. Після того, як слідчий ухвалить рішення, чи висувати людині підозру, чи не висувати, будуть направлені матеріали в суд і вже суд вирішить", – пояснила вона.

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Вона також зазначила, що Кучерявий може вільно пересуватися територією України, при цьому "він співпрацює і нікуди не тікає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кучерявий був затриманий 3 грудня близько 10:00 при виїзді з Херсона до Криму. Метою його поїздки в Україну було отримання закордонного паспорта.

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