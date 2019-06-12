"Або братська могила, або треба ризикувати": Хомчак зробив гучну заяву про бої в Іловайську

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, який командував силами АТО в районі Іловайська влітку 2014 року, не знає, чому рішення про виведення військ із Іловайського котла було ухвалене не відразу.

В інтерв'ю Радіо Свобода він згадав про бої у 2014 році. За його словами, українські військові були оточені у місті вже 25 серпня.

"Чому рішення (про вихід з оточення — Ред.) ухвалювалося нагорі так довго, я не знаю. Я, коли в мене вже була ситуація така, коли немає продовольства, коли немає води, елементарного, коли поранених нема можливості вивезти… Першу допомогу надаємо, але їм потрібна кваліфікованіша допомога, і люди вже гинуть від того, що ми безсилі їм чимось допомогти, коли вже у деяких, скажімо, військовослужбовців з’являється панічний настрій, коли ми розуміємо, що або буде братська могила, або треба ризикувати і приймати якісь рішення — тоді я вже прийняв рішення, і ми пішли", — розповів Хомчак.

Він відмовився коментувати самі обставини виходу з оточення, заявивши, що чекає на фінальні результати розслідування. За словами військового, він не намагався з'ясувати причини зволікання з наказом про вихід.

"Я ж не слідчий, я так само проходжу у кримінальній справі. Я ж живий лишився. Сьогодні питань немає лише до тих, хто не живий. А всі, хто лишився живий — до всіх є питання, всім їх ставлять, всіх опитують. Звісно, я вам скажу, що якби не зайшла Росія... Чому зайшли війська Росії? Тому що, значить, не все виходило в їхніх підрозділів спеціального призначення, які з того боку з нами воювали під виглядом, як ми їх називали, "ополчення" чи ще щось", — додав Хомчак.

Руслан Хомчак Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Руслан Хомчак розповів, як йому вдалося вивести бійців з оточення ворога під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

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