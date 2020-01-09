Брати Дроботи і ЖК "Русанівська гавань" – афера на мільйони?

Напередодні Нового року журналісти видали розслідування щодо можливої "афери" братів Анатолія та Володимира Дроботів на десятки мільйонів доларів навколо будівництва житлового комплексу "Русанівська гавань" у столиці на вул. Євгена Маланюка (колишня Степана Сагайдака), 101.

Сьогодні ж проект журналістських розслідувань "дістало" анонсував вихід фільму-розслідування "ЖК "Русанівська гавань" – афера братів Дроботів", у якому журналісти обіцяють розповісти, як були привласнені кошти інвестора, хто з топ-представників минулої влади протягом багатьох років покривав діяльність Дроботів, яке відношення до цього мають працівники Київської міської прокуратури № 4, а також слідчі Дніпровського ГУ НП в місті Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У зв'язку з цим ми вирішили самостійно розібратися у ситуації, проаналізувати факти, щоб скласти картину того, які претензії пред'являються скандально відомим братам Дроботам і чи мають вони під собою підстави.

Як аферисти позбавили інвестора близько 25 мільйонів доларів США

Днями в ЗМІ з'явилася резонансна інформація, що нібито брати-забудовники і банкіри Володимир і Анатолій Дроботи пристойно "нажилися" навколо будівництва ЖК "Русанівська гавань", що на Маланюка, 101, викинувши з інвестиційного контракту великого інвестора проекту ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент "і присвоївши їх вкладення на суму, близьку до 25 мільйонів доларів.

Ми перевірили зазначену інформацію і з'ясували, що дійсно сьогодні "Атланта Інвест енд Девелопмент" в судах доводить своє право на вкладені з 2006 по 2009 рік інвестиції.

З огляду на те, що ці кошти приймалися ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" від свого засновника на той час – компанії "United American Investments LLC" в доларах, а потім переводилися за курсом у гривні, то сьогодні мова може йти про зовсім іншу суму грошей.

ЖК "Русанівська гавань"

За словами інвесторів, яких викинули з проекту та інвестиційного контракту, про що далі більш детально, внаслідок афери втрати їх компанії, разом з іншими витратами з будівництва, склали більше 100 мільйонів гривень по курсу 5,05 за долар. Сьогодні юристи ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" б'ються в судах, щоб відновити права компанії, як сторони інвестиційного контракту.

Чому ЖК "Русанівська гавань" називають аферою?

Ідея втілити в життя масштабний проект будівництва житлового комплексу на Микільській Слобідці в Києві виникла приблизно в 2005 році. Брати Дроботи домовилися з міською владою, що перенесуть свій "ДКБМК", а на його місці побудують шикарний житловий комплекс з розвиненою інфраструктурою: школа, дитячі садки, спортивні клуби, супермаркети, салони краси, паркінги та інше. Частина об'єктів соціально-культурного та побутового призначення за договором відходила громаді міста Києва.

Таким чином, в кінці 2005 року був укладений інвестиційний контракт (№ 30-12 / 05-І), який передбачає будівництво на Сагайдака, 101 сучасного житлового комплексу між ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент", ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" братів Анатолія та Володимира Дроботів, ТОВ "Компанія" Енергобудлізинг "і ТОВ" Науково-виробниче об'єднання "Техбудсервіс".

У березні 2006 року з легкої руки Сан Санича Омельченка Київрада передає дві ділянки на березі Дніпра загальною площею 21, 5177 гав оренду фірмі братів Дроботів ВАТ "ДКБМК" строком на 15 років з обов'язком забудувати їх.

За умовами інвестиційного контракту основний фінансовий тягар був покладений на плечі ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент". Компанія отримала права співінвестора і прийняла на себе зобов'язання виконувати функції замовника будівництва інвестиційного об'єкта. Тобто "за власні кошти і власними силами здійснити проектні, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, а також ввести в експлуатацію і об'єкт по вул. Степана Сагайдака, 101".

Відповідно, для цих цілей Дроботи передають ділянки в суборенду ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" з обов'язком забудувати їх. Компанія також підписала ряд додаткових договорів. Зокрема, з ТОВ "Міськбудінвест" Дроботів на виконання проектних робіт з будівництва ЖК.

Частки в інвестиційному контракті розподілялися наступним чином: 80% всіх приміщень об'єкту, що будується відходило "Атланта Інвест енд Девелопмент"; 12% – "Компанія" Енергобудлізинг "; 7% – ТОВ" Науково-виробниче об'єднання "Техбудсервіс"; 1% – ВАТ "Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій" братів Дроботів.

"Конкретні приміщення, які складають частини (частки) сторін визначаються на стадії розробки і узгодження проектної документації, про що сторони укладають відповідний документ, який є доповненням до інвестиційного контракту після затвердження стадії "Проект", – було зазначено в інвестконтракті.

Це ключовий момент у так званій афері. Відзначимо, що на цьому етапі всі проектні роботи були виконані, платіжні доручення оплачені, а узгодження контролюючих органів отримані.

Щоб поділити площі між інвесторами, необхідно було Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку для випуску цільових облігацій (в кількості, що дорівнює 100% від загальної проектної площі) надати угоду про розподіл площ між сторонами інвестиційного контракту.

І тут, за словами розслідувачів, як раз і сталося те, що на злочинному сленгу називається "кидок". Компанії, афілійовані з Дроботами (ВАТ "ДКБМК" і ТОВ "Компанія Енергобудлізинг"), саботували укладення цієї угоди.

Це загальмувало підготовчі та будівельні роботи. Фінансування за рахунок інвесторів не могло бути реалізовано, тому що не була здійснена емісія облігацій.

Коли інвестору штучно почали створювати перешкоди, в 2011 році ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" почала переговори з компанією з Південної Кореї про передачу їй прав з обов'язком завершити фінансування інвестиційного проекту. Спеціально для продажу прав іноземцям була створена компанія "Атланта Білдінг".

Саме цій компанії передали інвестиційні права за контрактом, але проблема полягає в тому, що потім посадові особи цієї фірми, скоріш за все, могли вступити в злочинну змову з Дроботами, що б не повертати права ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" з метою привласнення зроблених компанією інвестицій.

Журналісти відзначають, що масштаб будівельної афери може переплюнути висотки Войцеховського і горезвісну "Еліта-центр". Відомо, що Дроботи спільно з партнерами-співучасниками планують побудувати і продати близько 14 500 квартир (680 000 м.кв.) в зазначеному ЖК на Маланюка, 101.

Коли ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" викинули їх проекту, Дроботи, на думку інвестора, очевидно, вирішили посилити ситуацію і залучити для будівництва інші компанії, щоб ті за проектом, за який "Атланта" заплатила більше $10 000 000, відбудували будинку, а потім розпродали в них квартири.

Так, ВАТ "ДКБМК" братів Дроботів, на думку потерпілої сторони, абсолютно незаконно передав функції замовника будівництва іншим особам: ТОВ "Промислово-будівельна група Ковальська", ТОВ "Компанія" Елонг", КП "Житлоінвестбуд УКБ", ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг", ТОВ "Компанія з управління активами "Енергобудлізинг".

Представники ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" вбачають у цьому злочинну змову, а будівництво ЖК за їхнім проектом називають незаконним. Сьогодні зазначені компанії, які приєдналися до проекту Дроботів, активно продають квартири і прискорено намагаються добудувати будинки.

Як прокурори і слідчі ховали кінці у воду

Те, що сталося далі, більше нагадує гостросюжетний трилер. Журналісти "Дістало" натякають на те, що Дроботи нібито могли змовитися з прокурорами і слідчими, щоб ті в рамках кримінального провадження по будівництву ЖК "Русанівська гавань" вилучили в ДАБК всю проектну та дозвільну документацію, а потім "втратили її", позбавивши "АтлантаІнвест енд Девелопмент" аргументів у господарських спорах.

Прокурор КМП №4 Грекова Серафима Олександрівна

Описана вище схема була втілена в життя в 2017 році прокурором Київської міської прокуратури №4 Грекової Серафімою Олександрівною, яка в суді клопотала про вилучення всієї проектної документації з ДАБІ в Києві. Розслідувачі виявили, що відразу ж після цього прокурорша придбала дорогу нерухомість в Києві.

У наступному випуску програми "Дістало" журналісти обіцяють розкрити інформацію, чи отримувала хабар прокурорша, а також назвати прізвища високопоставлених представників минулої влади, які не тільки покривали аферу, але і були її ідейними натхненниками і акціонерами.

Кримінальні справи і відповідальність: чи посадять співучасників афери

Достеменно відомо, що у вересні 2019 року суд постановив визнати ТОВ "Атланта Інвест енд Девелопмент" потерпілою стороною у кримінальному провадженні № 42016101040000204.

За нашою інформацією, фокус зі зникненням з ДАБІ проектної документації просто так не зійде з рук правоохоронцям і замовникам. Сьогодні Державним бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження за № 62019000000001296 по ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) відносно службових осіб Київської місцевої прокуратури № 4 і СО Дніпровського УП ГУНП в м.Києві.

Також відомо, що великі проблеми почалися і у самих братів Дроботів не тільки у кримінальних провадженнях, пов'язаних з будівництвом ЖК "Русанівська гавань", а й за справи минулих років.

Може йтися про "махінації" "Айбокс-Банку" зі зв'язаними кредитами, а також про те, коли ексдепутат Київради від БЮТ Володимир Дробот очолював КП "Труханів острів", яке пізніше трансформувалося в Генеральну дирекцію з обслуговування іноземних представництв.

Тоді у лісового господарства міста було вкрадено майже 10 га дорогоцінного лісу. Вікові дуби вирубали, а ділянки почали забудовувати котеджами. Один з таких котеджних містечок повинен був бути побудований як раз для Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, директором якої був якраз Володимир Дробот.

Іронія долі полягає в тому, що будувати будиночки повинна була компанія знову-таки Дроботів "Міськбудінвест". Містеко у заповідній зоні Пуща-Водиці (вул. Курортна, 9), як відомо, побудували, але живуть там аж ніяк не посли, а самі брати Дроботи. Серед їхніх сусідів – генерали СБУ та інші видатні діячі. Відомо, що нині справою займається Генпрокуратура. У травні 2019 року за клопотанням прокуратури Печерський райсуд заарештував уссі десять гектарів лісу, готується повідомлення про підозру.

Ще одна гучна справа, за якою брати Дроботи можуть загриміти за ґрати, велика афера із засобами громади міста Києва. Відомо, що сьогодні за фактами розкрадання бюджетних коштів розслідується кримінальне провадження №42019101040000045 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. На думку правоохоронців, є достатні підстави вважати, що посадові особи КП "Плесо" і ТОВ "Міськбудінвест" зробили заволодіння бюджетними коштами.

Користуючись захистом і високим заступництво можновладців, брати останні десять років відчували себе безкарними. Журналісти називали їх "присосками" до міського бюджету, які через підконтрольні комунальні підприємства Києва і свої будівельні компанії нібито виводили сотні мільйонів гривень.

Але з приходом до влади Володимира Зеленського та часткової перезавантаженням правоохоронної системи з'явилася ймовірність, що незабаром такі кримінальні провадження знайдуть новий імпульс і будуть доведені до логічного завершення, вінцем чого стане залучення тих, хто вчинив правопорушення до кримінальної відповідальності.

Поки журналісти проекту розслідувань "Дістало" готують вихід чергового епізоду, пропонуємо ознайомитися з анонсом програми.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!