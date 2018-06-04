Брата скандальної Зайцевої спіймали на п'яному водінні: опубліковано фото

Патрульна поліція в Харкові зупинила з ознаками алкогольного сп'яніння брата Олени Зайцевої, підозрюваної в смертельній ДТП на вулиці Сумська.

"Цей дядько на фото - Василь Васильович Зайцев, 1992 року народження. Знайоме прізвище, чи не так? Вчора в Харкові його було зупинено патрулью поліцією за кермом свого BMW, держ номер AX7070AP, при цьому також мав всі ознаки сп'яніння", - повідомляє "Київ оперативний".

Василь Зайцев

Відзначається, що чоловік відмовився від будь-яких тестів.

"Мабуть, доcі сумує за загиблими в трагедії, де його сестра була однією з ключових учасниць, тому і випив", - резюмували в повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня в центрі Харкова сталася страшна ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті аварії 5 людей загинули, ще один помер в лікарні і ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня Київський районний суд Харкова продовжив обвинуваченим Олені Зайцевій та Геннадію Дронову запобіжний захід до 1 червня.

24 квітня в суді дали свідчення свідки, які повідомили, що Зайцева їхала точно не на зелений сигнал світлофора.

11 травня було озвучено результати технічної експертизи машин підозрюваних в ДТП. 17 травня в суді розповіли про результати дослідження відеозаписів, які довели порушення правил з боку підсудних. 22 числа експерти озвучили дані по дослідженню автомобілів Зайцевої та Дронова.