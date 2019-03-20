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Брат замовив брата: на Вінничині розігралася страшна трагедія

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У селі Хоменки Шаргородського району Вінницької області, пограбували і вбили 33-річного підприємця Євгена Лиська.

Правоохоронці підозрюють, що бандитів на чоловіка навів його двоюрідний брат, який раніше брав участь в АТО на Донбасі і працював у міліції, передає 33 канал.

Повідомляється, що двоє грабіжників у масках увірвалися в будинок підприємця, зв'язали його і забрали близько півмільйона гривень і інші цінні речі. Звільнившись, Лисько кинувся наздоганяти зловмисників.

За інформацією видання, його брат Володимир нібито в цей час сидів у засідці неподалік. Тільки-но підприємець наздогнав нападників, один із грабіжників вистрілив у нього з бойового пістолета.

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Убитий Євген Лисько

Убитий Євген Лисько

33 канал

Відзначається, що підозрювані втекли з місця злочину, проте поліції вдалося зафіксувати їх відбитки на автомобілі убитого. Саме ці сліди дозволили правоохоронцям встановити, що разом із грабіжниками там, ймовірно, був і родич Лиська, якого раніше звільнили з міліції за викрадення авто.

Чоловік сам зізнався в скоєному і розповів, що банду зібрав із колишніх однополчан на Донбасі. Злочин було сплановано заздалегідь: Володимир привіз товаришів до будинку брата і показав всі входи і виходи.

Причиною, за його словами, стало те, що він посварився з родичем 3 роки тому і знав, що у Лиська був непоганий дохід. Крім того, незадовго до смерті підприємець одружився.

За інформацією поліції, двоє підозрюваних були затримані. У них вилучили гроші, бронежилети, військову форму і зброю. Третього фігуранта, якому і приписують смертельний постріл, поки знайти не вдалося.

Брат замовив брата: на Вінничині розігралася страшна трагедія

33 канал

Брат замовив брата: на Вінничині розігралася страшна трагедія

33 канал

Брат замовив брата: на Вінничині розігралася страшна трагедія

33 канал

Брат замовив брата: на Вінничині розігралася страшна трагедія

33 канал

Брат замовив брата: на Вінничині розігралася страшна трагедія

33 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Звенигородці Черкаської області невідомий застрелив подружню пару підприємців.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
вбивствокриміналбоєць АТО
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Юг Руси
Юг Руси
Укроиньзьге мир! Актывысты мочат других актывыстов, брат мочит брата! 😁
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