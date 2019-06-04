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Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

"Кирюшо, не вмирай!" Що відомо про вбивство п'яними копами 5-річної дитини

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У Переяслав-Хмельницькому двоє п'яних поліцейських у п'ятницю ввечері, 31 травня, влаштували стрілянину по банках. Розважалися вони буквально у 20 метрах від місця, де розташовані житлові будинки і граються діти. Одна з куль влучила у голову 5-річного Кирила Тлявова.

Хлопчика без свідомості доправили спочатку до місцевої лікарні, а потім переправили до Києва, в Центр дитячої нейрохірургії. Тут лікарі провели операцію, але дістати кулю з голови дитини не змогли. Кирил помер у понеділок, 3 червня, не приходячи до тями. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

"Кирюшо, не вмирай!"

Рідні важко пораненого п'яними копами 5-річного Кирила Тлявова не залишали хол перед відділенням реанімації Центру дитячої нейрохірургії на вул. Підвисоцького у столиці. І до останнього сподівалися на диво.

Кирило (у центрі) зі старшим братом, мамою і татом

Кирило (у центрі) зі старшим братом, мамою і татом

Facebook Тетяни Тлявової

"Я гладжу його по ручці, казочки йому розповідаю. Я впевнена, що він мене чує, має чути", — розповідала бабуся Кирила Олександра Тлявова.

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Поруч із мамою Тетяною і татом Ігорем сидів і старший брат Кирила, Денис, який став свідком трагедії.

"Він сам пережив стрес. Коли куля влучила в голову Кирила, і він впав весь у крові, брат не своїм голосом кричав: "Кирюшо, не вмирай!". Від його крику вибігла сусідка на вулицю. Не почути дитячий крик було неможливо. Так що ці поліцейські все чудово чули, вони перебували за кущами, буквально у 20 метрах. Там вони і стріляли по банках", — із болем каже OBOZREVATEL бабуся Кирюші Олександра Тлявова.

Кирило (праворуч) із мамою і братом

Кирило (праворуч) із мамою і братом

Facebook Тетяни Тлявової

Місцеві жителі розповідали, що п'яні поліцейські на цьому не зупинилися, вони продовжували розважатися, поїхали на озера і гуляли усю ніч, поки під ранок їх не затримали їхні колеги. Чоловіки були настільки п'яні, що двох слів зв'язати не могли.

А на самому пустирі, де розважалися копи, вже не раз помічали ознаки стрільби. Навесні це місце заливає водою, влітку тут люди влаштовують городи, а порожня земля поросла бур'яном.

На пустирі часто влаштовують стрілянину

На пустирі часто влаштовують стрілянину

ТСН

На цьому місці Кирило грався із друзями, коли в нього влучила куля

На цьому місці Кирило грався із друзями, коли в нього влучила куля

ТСН

Лікарі Центру нейрохірургії так і не змогли дістати кулю з голови дитини. За їх словами, куля розтрощила кістки черепа і застрягла в мозку. Тому визначити, з якої зброї вона випущена, неможливо.

Як розповів OBOZREVATEL головний лікар Київського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук, у дитини була пошкоджена ліва півкулю. Хірурги провели дві операції і видалили частину мозку.

За словами професора Миколи Поліщука, куля знаходилася так глибоко, що видаляти її було небезпечно. У понеділок вдень лікарі не давали жодних прогнозів. А ближче до вечора хлопчик помер.

Кирюша з мамою

Кирюша з мамою

Facebook Тетяни Тлявової

Що відомо про копів?

Імена п'яних копів, які, вірогідно, вбили Кирила, Володимир Петровець та Іван Приходько. Саме їх поліція підозрює у скоєнні злочину.

У них проведені обшуки вдома, вилучено зброю і патрони. А на відстані 70-150 м від місця трагедії знайдені бляшанки і склянки, по яких вели стрільбу. А також патрони від пістолета "Флобер".

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У Петровця троє дітей — дві дочки і старший син, Станіслав. Місцеві кажуть, що з п'яними поліцейськими, який влаштували стрілянину поруч із житловими будинками, були і двоє підлітків, один із них, можливо, син копа, а другий нібито його друг.

Судячи з декларації Петровця, він володіє земельною ділянкою у Переяслав-Хмельницькому площею 20 тис. кв м. У нього є житловий будинок 103 кв м, і автомобіль Ауді А8.

А його дружина працювала у виконкомі Переяслав-Хмельницької міської ради у фінансовому відділі. На дружину також оформлено три земельні ділянки, квартира 65 кв м і дачний будиночок на 98 кв м.

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"Люди кажуть, що цього поліцейського вже начебто звільняли з роботи, але він відновився через суд", — розповідає Тетяна Тлявова.

Другий поліцейський Іван Приходько. Він служить інспектором у Нацполіції, раніше був у роті гарантування безпеки на дорогах. У нього є дочка і син. А дружина Приходька, Марина, володіє великим комплексом нерухомості у Переяслав-Хмельницькому площею майже 6 тисяч кв м. Жінка захоплюється весільними зачісками.

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У Переяслав-Хмельницькому місцеві жителі вважають, що поліцейські зможуть уникнути покарання.

"Усі думають, що ці копи просто відкупляться. Ніхто про них нічого хорошого згадати не може. Всі кажуть, що це мерзотники. І якщо їх відпустять, то люди готові їх розірвати", — каже бабуся Кирюші.

Батьку Кирила, Ігорю, важко говорити. "Я нікого з них бачити не хочу. Ймовірно, я навіть знаю їх в обличчя, вони ж живуть недалеко від нас. Ці злочинці живуть поруч із нами", — з болем вичавлює із себе батько.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Астахова Маша
Астахова Маша
Моя иcкрeнняя блaгодapнocть всeм тем, ктo пoкaзaл мне этoт сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁b852gx Проcтo прoйдя опрoс полyчила пoчти полугодoвyю зapплaту)) Пользуйтecь, пoка еще есть возможность=)
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