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22 лютого • оновлено в 21:21
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Брат ексглави "Інтера" заявив про його вбивство і навів аргументи

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Загиблий у будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари підприємець Сергій Старицький був застрелений у голову з відстані не менше трьох метрів.

Про це в Facebook повідомив брат покійного Юрій Воловик, наголосивши, що про це свідчать результати патологоанатомічної експертизи.

Також він спростував усі чутки "про необережне поводження зі зброєю і самогубство", що могло стати причиною смерті Старицького.

Сергій Старицький

Сергій Старицький

Facebook Юрія Воловика

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OBOZREVATEL дізнався скандальні деталі дивної загибелі людини в будинку Кожари

"Ми закінчили оформлення документів, вердикт патанатомії один – Сергій був застрелений у голову з відстані не менше трьох метрів. Всі чутки про його самогубство – брехня", – написав брат загиблого.

Брат ексглави "Інтера" заявив про його вбивство

Скріншот

"Сергій дуже любив життя і ніколи б не пішов на такий гріх! Не вірте всьому тому, що зараз будуть писати... До Бога пішов дуже чистий, чесний і добрий чоловік!" – написав Воловик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про вбивство Старицького повідомив і його друг Володимир Костерін, також спростувавши версію про самогубство.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Смерть у будинку Кожари
Місце
Україна
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