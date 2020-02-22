Брат ексглави "Інтера" заявив про його вбивство

Загиблий у будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари підприємець Сергій Старицький був застрелений у голову з відстані не менше трьох метрів.
Про це в Facebook повідомив брат покійного Юрій Воловик, наголосивши, що про це свідчать результати патологоанатомічної експертизи.
Також він спростував усі чутки "про необережне поводження зі зброєю і самогубство", що могло стати причиною смерті Старицького.
Сергій Старицький
Facebook Юрія Воловика
"Ми закінчили оформлення документів, вердикт патанатомії один – Сергій був застрелений у голову з відстані не менше трьох метрів. Всі чутки про його самогубство – брехня", – написав брат загиблого.
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"Сергій дуже любив життя і ніколи б не пішов на такий гріх! Не вірте всьому тому, що зараз будуть писати... До Бога пішов дуже чистий, чесний і добрий чоловік!" – написав Воловик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про вбивство Старицького повідомив і його друг Володимир Костерін, також спростувавши версію про самогубство.
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