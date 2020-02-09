Відкликати не будуть: міністр оборони відповів на скандал із бронежилетами

Неякісні бронежилети "Корсар", які передали Збройним силам України, поки відкликати не планують.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю " Радіо Свобода ". Через закупівлю цих бронежилетів раніше заарештували начальника головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення міністерства оборони Дмитра Марченка. Слідчі називали куплені бронежилети неякісними.

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"Там триває слідство. Нехай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є у військах. Ми не побачили поки ситуації, яка змусила б завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає", – сказав Загороднюк.

Він очікує, що слідство у цій справі буде неупередженим.

"Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробовування бронежилетів ми залучали і міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії. Ми туди запросили деяких народних депутатів, вони були присутні на деяких етапах. Тобто ми проходимо максимально об’єктивний шлях", – додав міністр.

Андрій Загороднюк Радіо Свобода

Нагадаємо, в листопаді Генеральна прокуратура України оголосила про підозру п'ятьом тодішнім чиновникам Міністерства оборони через скандал із бронежилетами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Андрій Загороднюк заявив, що в Україні заплановано будівництво двох новітніх військових баз за стандартами НАТО. Також з'являться мобільні військові містечка.

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