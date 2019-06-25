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"Божий знак": у рідному місті Зеленського трапилася "містична" НП із булавою

2.1тЧитати матеріал російською

У Кривому Розі зруйнувався пам'ятник українському гетьману Богдану Хмельницькому – у монумента відпала права рука з булавою.

Про це повідомляє "Первый Криворожский", посилаючись на інформацію місцевих жителів. Уточнюється, що пам'ятник розташований у районі Гданцевка на Старовокзальній вулиці.

Очевидці встигли зафіксувати руку гетьмана, яка відпала і лежить на асфальті. Постраждалих при інциденті немає.

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Вказується, що пам'ятник перебуває на балансі Центрально-Міської райради. Співробітники вже сповіщені про НП.

Пам'ятник Хмельницькому

Пам'ятник Хмельницькому

1kr.ua

При цьому місцеві жителі відзначають, що рука у монумента відвалюється не вперше. Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.

Пам'ятник Хмельницькому

Пам'ятник Хмельницькому

1kr.ua

Мережу ж насмішив цей інцидент. "Привіт від Януковича та його вінка", "Божий знак", "У цього Богдана рука втретє за 50 років відвалюється", – пишуть користувачі.

Пам'ятник Хмельницькому

Пам'ятник Хмельницькому

1kr.ua

"Божий знак": у рідному місті Зеленського трапилася "містична" НП із булавою

Скріншот

"Божий знак": у рідному місті Зеленського трапилася "містична" НП із булавою

Скріншот

"Божий знак": у рідному місті Зеленського трапилася "містична" НП із булавою

Скріншот

"Божий знак": у рідному місті Зеленського трапилася "містична" НП із булавою

Скріншот

"Божий знак": у рідному місті Зеленського трапилася "містична" НП із булавою

Скріншот

Нагадаємо, Кривий Ріг є рідним містом президента України Володимира Зеленського. Раніше журналісти побували в квартирі батьків українського глави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Суботові Черкаської області виявили підземний склеп, який, найімовірніше, став місцем поховання Богдана Хмельницького. Могилу гетьмана шукали понад 300 років.

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Особи
Богдан ХмельницькийВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКривий Ріг
Теги
фотографиисоцмережі
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леня зе
леня зе
верю в тогда еще в Киеве перед уничтожением страны поломалась лодка ну куiвляне знают
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