"Божий знак": у рідному місті Зеленського трапилася "містична" НП із булавою

У Кривому Розі зруйнувався пам'ятник українському гетьману Богдану Хмельницькому – у монумента відпала права рука з булавою.

Про це повідомляє "Первый Криворожский", посилаючись на інформацію місцевих жителів. Уточнюється, що пам'ятник розташований у районі Гданцевка на Старовокзальній вулиці.

Очевидці встигли зафіксувати руку гетьмана, яка відпала і лежить на асфальті. Постраждалих при інциденті немає.

Вказується, що пам'ятник перебуває на балансі Центрально-Міської райради. Співробітники вже сповіщені про НП.

Пам'ятник Хмельницькому 1kr.ua

При цьому місцеві жителі відзначають, що рука у монумента відвалюється не вперше. Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.

Пам'ятник Хмельницькому 1kr.ua

Мережу ж насмішив цей інцидент. "Привіт від Януковича та його вінка", "Божий знак", "У цього Богдана рука втретє за 50 років відвалюється", – пишуть користувачі.

Пам'ятник Хмельницькому 1kr.ua

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, Кривий Ріг є рідним містом президента України Володимира Зеленського. Раніше журналісти побували в квартирі батьків українського глави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Суботові Черкаської області виявили підземний склеп, який, найімовірніше, став місцем поховання Богдана Хмельницького. Могилу гетьмана шукали понад 300 років.

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