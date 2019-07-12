Бояться втечі: у "Л/ДНР" почали насильно відбирати українські паспорти

У воюючих на боці "Л/ДНР" терористів відбирають українські паспорти для того, щоб вони не потрапили на територію України.

Про це повідомив експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook із посиланням на зведення "Інформаційного спротиву".

"З метою недопущення військовослужбовцями 1 і 2 АК ВС РФ виходу на підконтрольну Україні територію, окупаційне командування в примусовому порядку вилучає у них паспорти громадян України, які нібито поміщаються на зберігання до "секретної частини", – пише Машовець.

Водночас прихильники "ДНР" говорять про те, що паспорти знищує командування.

"Значна кількість "військовослужбовців" окупаційних формувань із числа місцевих колаборантів впевнена в тому, що ці паспорти більше не побачать", – розповів Машовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 11 липня.

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