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9 жовтня • оновлено в 18:51
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/ Розслідування

Бояться США: окупанти задумали закрити Крим "мисливцями за невидимками"

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Російські окупанти вирішили розмістити в Криму надпотужні радіолокаційні станції Ніобій-СВ, які здатні виявляти літаки-невидимки, гіперзвукові та крилаті ракети.

Контроль повітряного простору задумали посилити після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повідомляють "Известия".

У Міноборони РФ заявили, що Ніобій – "фактично невразливий" і має високу маневреність. У відомстві розраховують, що радари надійдуть на озброєння до кінця 2019 року.

"Ніобій-СВ"

"Ніобій-СВ"

Президент російської Академії геополітичних проблем, генерал-полковник Леонід Івашов вважає, що Крим є від кого прикривати новими РЛС. Наприклад, так званий район протиракетної оборони, створений США у Румунії та покликаний захистити Європу від "іранської загрози". На його думку, це красива легенда для того, щоб приховати розміщення наступальних засобів.

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"Фахівцям добре відомо, що пускові установки систем ПРО можуть без перероблення використовуватися для пусків "Томагавків", — розповів експерт. — Оборонною зброєю їх не назвеш. Ці багатоцільові високоточні крилаті ракети можуть атакувати як наземні, так і надводні цілі. Їхнє розміщення в Румунії вигідне для США зі стратегічної точки зору. Звідси вони можуть загрожувати Півдню Росії та навіть Туреччині, яка зараз йде з орбіти американського впливу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів окупованого Криму обурило встановлення колючого дроту на паркані навколо залізничного вокзалу в місті Євпаторія.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Александров Сергей
Александров Сергей
Крым - важнейший форпост России во всем черноморском регионе. Неудивительно, что его так охраняют!
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