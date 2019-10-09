Бояться США: окупанти задумали закрити Крим "мисливцями за невидимками"

Російські окупанти вирішили розмістити в Криму надпотужні радіолокаційні станції Ніобій-СВ, які здатні виявляти літаки-невидимки, гіперзвукові та крилаті ракети.

Контроль повітряного простору задумали посилити після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повідомляють "Известия".

У Міноборони РФ заявили, що Ніобій – "фактично невразливий" і має високу маневреність. У відомстві розраховують, що радари надійдуть на озброєння до кінця 2019 року.

"Ніобій-СВ" RТ

Президент російської Академії геополітичних проблем, генерал-полковник Леонід Івашов вважає, що Крим є від кого прикривати новими РЛС. Наприклад, так званий район протиракетної оборони, створений США у Румунії та покликаний захистити Європу від "іранської загрози". На його думку, це красива легенда для того, щоб приховати розміщення наступальних засобів.

"Фахівцям добре відомо, що пускові установки систем ПРО можуть без перероблення використовуватися для пусків "Томагавків", — розповів експерт. — Оборонною зброєю їх не назвеш. Ці багатоцільові високоточні крилаті ракети можуть атакувати як наземні, так і надводні цілі. Їхнє розміщення в Румунії вигідне для США зі стратегічної точки зору. Звідси вони можуть загрожувати Півдню Росії та навіть Туреччині, яка зараз йде з орбіти американського впливу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів окупованого Криму обурило встановлення колючого дроту на паркані навколо залізничного вокзалу в місті Євпаторія.

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