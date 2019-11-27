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29 листопада • оновлено в 11:45
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/ Розслідування

"Викликає серйозну стурбованість": окупанти почали бити на сполох через Кримський міст

46.2т
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Ватажок окупованого Криму Сергій Аксьонов разом із керівником Росгвардії Віктором Золотовим проїхали вздовж Керченського мосту на катері "Гайвороння".

Як повідомила пресслужба окупанта, Золотов зазначив кілька проблемних питань, пов'язаних із забезпеченням безпеки Керченського мосту.

"Серйозну заклопотаність викликає стан роботи із завершення обладнання системи забезпечення транспортної безпеки залізничної складової Керченського моста і безпосередніх підходів до нього", – йдеться у повідомленні.

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Золотов і Аксьонов

Золотов і Аксьонов

Золотов і Аксьонов

Золотов і Аксьонов

Золотов і Аксьонов

Золотов і Аксьонов

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що питання нині окупованого Росією Криму ніколи не буде вважатися закритим, оскільки український півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати вже і в Середземному морі.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Аксьонов
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Александрович Валера
Александрович Валера
А шо Медовар молчит по этому поводу ....
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Галенко Николай
Галенко Николай
Мост нужно подвязвть не понтоны иначе утопнет, тогда придётся вплавь. Не сомневаюсь,что мост пригодится,но поездам лучше не ездить,завалят.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Олень, иди в контакты, тут водки нет.
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