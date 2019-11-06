Головна Новини
6 листопада • оновлено в 19:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Бояться, що ми їх задавимо!" У ЗСУ зізналися, як доводять до істерики "Л/ДНР"

2.6т Читати матеріал російською

Бійці ЗСУ дражнять терористів "Л/ДНР", змушуючи їх слухати гімн України.

Про це розповів один з українських захисників. Відео опубліковано в Facebook на сторінці "Повернись живим".

"Ми включаємо їм щоранку о 6 годині гімн України. У нас так заведено. Ми собі купили спеціальну колонку для цього. Включаємо їм", - розповів боєць.

За його словами, окупанти обстрілюють українські позиції лише тоді, коли їм на підмогу приходять спайпера або спецназівці.

Новини
Пів години пекла: ЗСУ накрили шквальним вогнем на Донбасі

"А так вони просто бояться, що ми задавимо їх силою", - розповів захисник України, додавши, що "ми стоїмо за свою землю, а вони просто найманці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову понесли втрати в зоні бойових дій. Так, з 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, їх кількість склала шість чоловік.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
8
15
Смішно
15
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились- раскукарекались,пердаки раскалилась докрасна...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Ополченцы, очень боятся, особенно когда про котлы вспоминают. Воёны света очень храбро языком мелят и мастерски убивают детей и гражданских.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Тю..., а почему скакуасы решили что "Щеня вмэрла" может кого-то до истерики довести...? Ну разве что от смеха..., особенно если вспомнить, что об этой унылой песенке американский посол скулил...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки