"Бояться, що ми їх задавимо!" У ЗСУ зізналися, як доводять до істерики "Л/ДНР"

Бійці ЗСУ дражнять терористів "Л/ДНР", змушуючи їх слухати гімн України.

Про це розповів один з українських захисників. Відео опубліковано в Facebook на сторінці "Повернись живим".

"Ми включаємо їм щоранку о 6 годині гімн України. У нас так заведено. Ми собі купили спеціальну колонку для цього. Включаємо їм", - розповів боєць.

За його словами, окупанти обстрілюють українські позиції лише тоді, коли їм на підмогу приходять спайпера або спецназівці.

"А так вони просто бояться, що ми задавимо їх силою", - розповів захисник України, додавши, що "ми стоїмо за свою землю, а вони просто найманці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи, які окупували Донбас, знову понесли втрати в зоні бойових дій. Так, з 29 жовтня по 5 листопада, за підтвердженими даними, їх кількість склала шість чоловік.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал