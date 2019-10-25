Боялася повідомити чоловіку і вкрала чуже: з'явилися подробиці про викрадачку немовляти у Києві

Сьогодні будуть обирати запобіжний захід колишньої військової Анастасії Поліщук (Глотової), дівчині, яка викрала тримісячну дитину під Києвом.

Їй пред'явили підозру по ст. 146 викрадення людини. Якщо її вина підтвердиться, то їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Адвокат Анастасії Поліщук (Глотової – це прізвище її першого чоловіка) Діна Дрижакова сказала OBOZREVATEL, що поліція вчора не допускала її до Насті.

Анастасія Поліщук (Глотова) працювала волонтером Facebook Анастасії Поліщук

"Вони говорили, що у неї вже є адвокат. Це безкоштовний захисник, але за законом підозрюваний може мати до п'яти адвокатів. Вона може сама від мене відмовитися, але не пускати вони не мали права. Я потрапила до Насті тільки о першій годині ночі, я дуже цим обурена ", – говорить Діна Дрижакова.

За словами захисниці, Анастасія, коли забирала дитину, не розуміла своїх дій і могла діяти в стані афекту. "У неї не було мети завдати шкоди або продати дитину. Вона принесла його додому як свою дитину і поклала спати. Як вона розповідала мені, вона була вагітна, але на ранніх термінах у неї стався викидень. У неї були певні труднощі з батьком дитини і вона боялася сказати йому, що втратила його ", – говорить Дрижакова.

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Також адвокат підтверджує, що 26-річна Анастасія була контужена, у неї є медичні документи. "Ймовірно на тлі контузії і стресу від втрати дитини, у неї щось сталося, вона не усвідомлювала своїх дій", – вважає адвокат.

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Керівник Української військової організації "Спас-23" Володимир Волков, у якого два роки Анастасія Поліщук працювала, каже, що нічого поганого за дівчиною не помічав.

"Настю до нас привели хлопці добровольці в 2016 році. Вони розповіли, що вона служила в батальйоні ім. Кульчицького в медчастині. Вона два роки брала участь у всіх наших заходах, активно допомагала, возила на передову продукти і одяг. І ніколи нічого такого я за ній не помічав. Деякі мене запитували, чи не просила вона у когось грошей. Ні, у нас такого не було", – запевняє Володимир Волков.

Анастасія Поліщук (ліворуч в третьому знизу ряду) Facebook Анастасії Поліщук

Рік тому Анастасія повідомила Волкову, що хоче піти з організації і будувати своє особисте життя. У той час у неї був молодий чоловік, з яким вона зустрічалася.

"Я не заперечував, після цього тісних контактів у нас не було. В соцмережах я бачив, що вона начебто вийшла заміж, потім дізнався що вона завагітніла, я порадів за неї. І те, що відбулося для мене як грім з ясного неба", – каже Волков.

Анастасія зі своїм коханим Олександром К.

Що стосується молодої людини, то Володимир Волков відгукується про нього досить стримано. "Я не пам'ятаю навіть як його звали, на кшталт Максим. Він брав участь в Міхомайдане і Настя теж, вона носила туди продукти, вони ставили намети. Я був не проти, тому що там брали участь багато наших товаришів по службі. Але хлопця цього попросив до нас в організацію не приводити. Він мені не подобався, очі ховав, нагадував персонажа з "Республіки Шкид", який лазить по кишенях. У нас свої поняття про поведінку, про честь, про відносини. І ось такі верткі хлопці нас не цікавлять ", – згадує Волков.

Володимир Волков з Настею Поліщук Facebook Анастасії Поліщук

Як з'ясувалося, Анастасія часто підробляла нянею. І навіть допомагала своїй подрузі в вихованні дитини, поки на була зайнята на службі. З дитиною подруги вона часто приходила в організацію, їздила на завдання.

У поліції заявляли, що молода людина Анастасії, від якого вона чекала дитину, перебуває у в'язниці. Це підтверджують і деякі її знайомі.

Повідомлення на сторінці Насті в соцмережах

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL

Батько Анастасії Поліщук розповів, що вона поїхала до Києва вчитися років шість тому. Там пішла на Майдан, а потім пішла воювати, була медсестрою. За три дні до викрадення дитини вона повідомила батькові, що він став дідусем.

Як повідомили в поліції, викрадачка 1993 року народження, родом з Бердичева. "Після контузії переїхала жити в Києво-Святошинський район, де познайомилася з молодим чоловіком. Її колишній чоловік зараз знаходиться у в'язниці. Познайомившись, вона завагітніла, хоча раніше не могла завагітніти від попереднього чоловіка. Так склалося, що вагітність перервалася. Однак жінка будь-що будь-яку ціну хотіла мати дитину. Вона додалася в ряд груп в соцмережах і виношувала план викрадення дитини ", - повідомили правоохоронці.

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