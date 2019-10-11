Біля берегів Франції затонуло судно з українцями: названо імена зниклих моряків

Пошуки громадян України, членів екіпажу затонулого в Атлантичному океані біля берегів Франції судна Bourbon Rhode, залишаються безрезультатними.

Про це в п'ятницю, 11 жовтня, на сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

Як уточнила вона, вже протягом двох тижнів доля шести громадян України, а саме Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгенія Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва, невідома.

Bourbon Rhode KP.UA

Відзначається, що під час катастрофи судна Bourbon Rhode на борту перебувало десять громадян України. Двоє з них загинули, двоє – врятувалося.

Відомо, що пошуково-рятувальну операцію координує Морський центр порятунку і координації Форт-де-Франс.

"У рамках співробітництва в справі захисту прав людини звернулася до посла Франції з прав людини Франсуа Крокетта з проханням допомогти ефективному пошуку постраждалих громадян України", – написала Денисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Bourbon Rhode зникло з радарів після шторму 26 вересня. Як з'ясувалося пізніше, судно затонуло.

Місцеві рятувальники разом із військово-морськими силами Франції здійснювали пошуки членів екіпажу, підключивши до операції вертольоти.

7 вересня президент України Володимир Зеленський попросив лідера Франції Еммануеля Макрона продовжити пошуки моряків.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!