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11 жовтня • оновлено в 23:41
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Біля берегів Франції затонуло судно з українцями: названо імена зниклих моряків

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Пошуки громадян України, членів екіпажу затонулого в Атлантичному океані біля берегів Франції судна Bourbon Rhode, залишаються безрезультатними.

Про це в п'ятницю, 11 жовтня, на сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

Як уточнила вона, вже протягом двох тижнів доля шести громадян України, а саме Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгенія Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва, невідома.

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Bourbon Rhode

Bourbon Rhode

KP.UA

Відзначається, що під час катастрофи судна Bourbon Rhode на борту перебувало десять громадян України. Двоє з них загинули, двоє – врятувалося.

Відомо, що пошуково-рятувальну операцію координує Морський центр порятунку і координації Форт-де-Франс.

"У рамках співробітництва в справі захисту прав людини звернулася до посла Франції з прав людини Франсуа Крокетта з проханням допомогти ефективному пошуку постраждалих громадян України", – написала Денисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Людмила Денисова
Місце
Франція
Теги
моряки постраждали українці
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