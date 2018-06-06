Боровся з корупцією: на Харківщині знайшли повішеним активіста. Фото з місця злочину

Активіста, який боровся з корупцією, вдень 5 червня знайшли повішеним у Чугуївській районі Харківської області.

Як повідомляє адвокат і правозахисник Роман Лихачов, один з останніх постів загиблого стосувався з'ясування законності дій з вивезення відходів в очисні спорудження КП "Вода Есхара".

При цьому в поліції вважають, що було скоєно самогубство.

"Тіло 23-річного жителя селища Есхар без видимих ​​ознак насильницької смерті було знайдено в лісосмузі недалеко від залізничного полотна", - повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці повідомляють, що 5 червня близько 12:00 в Чугуївський відділ поліції звернулася 40-річна мешканка селища Есхар, яка повідомила про те, що її син 4 червня о 16:30 пішов з дому і не повернувся.

Місце злочину МВС

"На пошуки чоловіка був орієнтований особовий склад відділу поліції. 5 червня близько 20:10 тіло загиблого без видимих ​​ознак насильницької смерті було знайдено в лісосмузі недалеко від залізничного полотна. Слідчим Чугуївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство ) з поміткою "самогубство" Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні, де уточнюється, що в даний час поліцейські встановлюють всі обставини і причини загибелі чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 5 червня невідомі напали на місцевого лідера руху "Автомайдан" Віталія Устименко і завдали йому ножові поранення.