Боротьба з корупцією і бізнес: що відомо про застреленого в Кременчуці депутата

Депутат Андрій Гаврилов, якого виявили застреленим у Кременчуці на Полтавщині, був відомим у місті бізнесменом. Йому з дружиною належать кілька фірм.

Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

Поліція поки не називає обставини трагедії. Розглядаються версії вбивства і суїциду. Відзначимо, що в автомобілі, в якому ранком 20 листопада виявили тіло 47-річного депутата з вогнепальним пораненням голови, була його мисливська рушниця.

У Кременчуцькій районній раді Гаврилов очолював постійну комісію з питань самоврядування, депутатської діяльності та етики, правопорядку та боротьби з корупцією.

Був депутатом фракції політичної партії "Українське об'єднання "УКРОП".

Андрій Гаврилов Кременчуцька газета

Відповідно до декларації за 2018 рік, Андрію Гаврилову належить ТОВ "Дрім Фордж", яке займається оптовою торгівлею м'ясом та м'ясними продуктами. Його дружині Наталі належить ТОВ "Кременчуцька продовольча компанія" (основний вид діяльності – торгівля м'ясом).

Крім того, Гаврилов був засновником і керівником ПП "Спецавто" – роздрібна торгівля автомобілями. Ця компанія чомусь не була вказана в його декларації.

Місце події Кременчуцька газета

Місце події ГУНП у Полтавській області

Що стосується нерухомості, то сім'ї в Кременчуці належить квартира площею 209 м кв. і дві земельні ділянки площею 4 000 м кв. А також дві земельні ділянки площею 3 000 "квадратів" в селі Мала Кохнівка.

Загальна сума заощаджень подружжя, за даними декларації, близько 1,5 млн грн.

Трагедія у Кременчуці Google. Maps

Нагадаємо, що тіло депутата було виявлено біля школи-інтернату № 21 в його власному авто. Машина була закритою з працюючим двигуном. Вогнепальна зброя лежала на тілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі Донецької області при загадкових обставинах загинув підприємець. Чоловік їхав на автомобілі і потрапив в ДТП. При огляді тіла виявили ножові поранення.

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