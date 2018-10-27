Боротьба тільки починається: озвучено тривожний прогноз по українській автокефалії

Навіть зараз, після дозволу Константинополя створити в Україні єдину автокефальну церкву, Київському патріархату рано розслаблятися. Справжня боротьба за парафіян і їх душі насправді тільки починається.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він нагадав, що через свою неуважність одного разу Україна вже програла російській пропаганді людей Донбасу.

"Тому що там поставили вишки, ми не приділяли цьому уваги, а там з'явилося російське медіа і ми втратили людей, тому що вони вже говорять російськими штампами", - пояснив Осипенко.

Він вважає, що зараз розгортається аналогічна інформаційна кампанія для ідеологічної обробки українців, спрямована на формування негативного образу української автокефалії.

"Ось це неправильно, а Варфоломій - розкольник, а Київський патріархат підтримав розкольників, і т.д. Зараз будуть налаштовувати людей. І те, що нам випишуть томос не означає, що з цим погодяться люди, парафіяни храмів. Тут треба працювати", - резюмував міжнародник.

Раніше в ефірі ObozTV генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан заявив, що кроки України по отриманню томосу викликали в Кремлі справжню істерію.

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